Aktionäre von Waste Connections erhalten Dividende

Das nordamerikanische Entsorgungsunternehmen Waste Connections Inc. (ISIN: CA94106B1013, NYSE: WCN) zahlt am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende von 0,205 US-Dollar an die Aktionäre. Record date war der 10. November 2020. Dies ist eine Anhebung um 10,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (0,185 US-Dollar).

Das Unternehmen aus Woodlands, im US-Bundesstaat Texas, zahlt damit auf das Jahr hochgerechnet 0,82 US-Dollar aus. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau von 104,89 US-Dollar (Stand: 24. November 2020) einer Dividendenrendite von 0,78 Prozent. Waste Connections startete 2010 mit der Auszahlung einer Dividende. Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr erhöht.

Waste Connections bietet Dienstleistungen in den Bereichen Abfallsammlung, Transfer, Entsorgung und Recycling in den USA und in Kanada. Die Firma ist 1997 gegründet worden. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 1,39 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,41 Mrd. US-Dollar), wie am 28. Oktober berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 157,99 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 159,07 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 15,51 Prozent im Plus und weist auf der aktuellen Kursbasis eine Marktkapitalisierung in Höhe von 27,58 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. November 2020) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de