Aktionäre von Williams-Sonoma erhalten konstante Dividende

Der amerikanische Einzelhändler Williams-Sonoma Inc. (ISIN: US9699041011, NYSE: WSM) zahlt seinen Aktionären am 29. Mai 2020 eine Quartalsdividende von 48 US-Cents aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 24. April 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 1,92 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 38,26 US-Dollar (Stand: 19. März 2020) einer Dividendenrendite von 5,02 Prozent. Williams-Sonoma hat seinen Firmensitz in San Francisco. Das Unternehmen ist 1956 von Chuck Williams im kalifornischen Sonoma gegründet worden. Der Konzern verkauft seine Ware (Haushaltswaren, spezielle Gourmet-Lebensmittel) in rund 620 Läden sowie über das Internet. Zu den Marken gehören Pottery Barn, Williams-Sonoma, West Elm oder auch Pottery Barn Kids and Teen. Im vierten Quartal 2019 wurde ein Umsatz von 1,84 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 1,84 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 18. März 2020 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 166,05 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 155,34 Mio. US-Dollar). Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 47,9 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt 3 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. März 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de