Aktionäre von Zions erhalten Dividende

Der Finanzkonzern Zions Bancorporation N.A. (ISIN: US9897011071, NASDAQ: ZION) schüttet am heutigen Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 38 US-Cents an seine Anteilseigner aus. Record date war der 10. November 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,52 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 66,29 US-Dollar (Stand: 17. November 2021) bei 2,29 Prozent. Unter dem Dach der Zions Bancorporation operieren verschiedene Banken wie die California Bank & Trust, National Bank of Arizona, Zions Bank oder die Nevada State Bank. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 240 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 175 Mio. US-Dollar), wie am 18. Oktober berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert an der Wall Street aktuell mit 52,60 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 10,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. November 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de