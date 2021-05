Aktionärsberater hebt Daumen für Wahl der Commerzbank-Kontrolleure

Frankfurt (Reuters) - Der Stimmrechtsberater ISS spricht sich für die Neubesetzung des Aufsichtsrats bei der Commerzbank aus.

Er empfehle den Aktionären, bei der Hauptversammlung am 18. Mai für die Ernennung der vorgeschlagenen fünf neuen Mitglieder, darunter Aufsichtsratschef Helmut Gottschalk, zu stimmen, heißt es in einem Bericht von Institutional Shareholder Services (ISS), der der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag.

Ende März hatten vier Commerzbank-Aufsichtsräte im Streit mit dem Großaktionär Bund ihre Posten niedergelegt, nachdem bereits Anfang März Chefkontrolleur Hans-Jörg Vetter aus gesundheitlichen Gründen aufgehört hatte. Auf Vetter folgt nun der ehemalige DZ-Bank-Aufsichrsratschef Gottschalk. Zudem sollen Burkhard Keese, Daniela Mattheus, Caroline Seifert und Frank Westhoff neu in das Gremium gewählt werden.