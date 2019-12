Aktionärstreff bei Heckler & Koch wird zum öffentlichen Machtkampf

ROTTWEIL (dpa-AFX) - Beim Waffenhersteller Heckler & Koch wird die Hauptversammlung an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) zu einem Kräftemessen. Zwei Großaktionäre treten bei dem Aktionärstreffen in Rottweil gegeneinander an: Der Mehrheitsaktionär Andreas Heeschen will sich selbst in den Aufsichtsrat wählen, obwohl er den Großteil seines Aktienpakets verkaufen will. Die Luxemburger Finanzholding CDE will die Wahl Heeschens hingegen verhindern - sie will die Anteile haben und die Mehrheit übernehmen, wofür aber noch das grüne Licht von der Bundesregierung fehlt.

Zudem will die CDE den bisherigen Aufsichtsratschef Harald Kujat abberufen lassen. Der 77-Jährige war erst im Sommer auf Wunsch von Heeschen in das Kontrollgremium gekommen. Die CDE begründet ihre Haltung zur Personalie Kujat unter anderem mit dessen Mangel an wirtschaftlichen Kenntnissen - für den langjährigen Bundeswehrgeneral ist das Mandat bei H&K sein erstes Wirken in einem Aufsichtsrat. Der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" sagte Kujat unlängst, dass wirtschaftliche Aspekte bei der Bundeswehr ein "ganz zentraler Punkt" seien, dementsprechend habe er in seiner Zeit als aktiver General durchaus "Managementqualitäten" gezeigt.

Vermutlich setzt sich am Donnerstag der bisherige Mehrheitsaktionär Heeschen durch und Kujat darf auf seinem Posten bleiben. Derzeit prüft das Bundeswirtschaftsministerium die Übernahme der Mehrheit durch die CDE. Sollte Berlin grünes Licht geben und die Transaktion vollzogen werden, würde Heeschens Einfluss aber schwinden - und Kujat wäre ein Aufsichtsratschef auf Abruf. Die 900-Mitarbeiter-Firma Heckler & Koch ist unter Druck, die Schulden sind hoch. Nach zwei Verlustjahren konnte sie zuletzt kleine Quartalsgewinne verbuchen./wdw/DP/nas