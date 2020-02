Aktualisierte Informationen der GSMA zum Coronavirus

Die GSMA beobachtet die Situation weiterhin und prüft die potenziellen Auswirkungen der Coronovirus-Epidemie auDer für 24. bis 27. Februar 2020 angesetzte MWC Barcelona findet wie geplant an allen Veranstaltungsorten der Fira Gran Via Fira Montjuïc und La Farga L’Hospitalet statt, einschließlich YoMo und Four Years From Now (4YFN).

Spanien, die Stadt Barcelona und die GSMA freuen sich darauf, die Teilnehmer des MWC Barcelona 2020 begrüßen zu können. Der erste stellvertretende Bürgermeister von Barcelona, Jaume Collboni, garantierte am Mittwoch, den 5. Februar, dass im Verlauf des MWC Barcelona als Vorbeugungsmaßnahme gegen den Ausbruch einer Coronavirus-Epidemie eine „permanente Koordinierung“ mit den Gesundheitsbehörden stattfinden wird. In einer Presseveranstaltung betonte er die engen und koordinierten Beziehungen zwischen Institutionen, der GSMA und den Gesundheitsbehörden.

Wie bereits mitgeteilt, hat die GSMA zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, und es kommen regelmäßig weitere Schritte hinzu. Zu den zusätzlichen bereits getroffenen gesundheitsbezogenen Maßnahmen gehören insbesondere:

Ein gebührenfreier rund um die Uhr verfügbarer Telefonservice bezüglich Sicherheits- und medizinischer Fragen für alle Teilnehmer, der vom 12. bis 29. Februar 2020 bereitsteht. Die Rufnummer befindet sich auf der Rückseite der Ausweiskartenhülle, in der Event-App und auf Postern am Veranstaltungsort: +34 900 77 2020

Hygieneempfehlungen für Hotels, private und öffentliche Verkehrsmittel, Restaurants und Catering-Outlets usw. in Barcelona

Die GSMA hat die auf der Messe bereitstehenden Erste-Hilfe-Einrichtungen verstärkt.

In Zusammenarbeit mit den Behörden des Gesundheitswesens wurden Pläne ausgearbeitet, die noch von den medizinischen und Gesundheitsbehörden abgezeichnet werden müssen.

Die GSMA baut auf bestehende Pläne auf, um die Gesundheit unserer Teilnehmer, Kunden und Mitarbeiter auf dem MWC Barcelona zu schützen. Kollegen in der ganzen Welt treffen aktive Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen und zu mindern. Zu diesen Maßnahmen gehören die Beachtung der Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderer Gesundheitsbehörden, Beachtung von etwaigen Reisebeschränkungen, frühzeitige Ankunft in Spanien, um Zeit für eine etwaige Selbstquarantäne einzuplanen, und Sicherstellung ausreichender Bestände an Atemschutzmasken.

Aktuelle Empfehlungen der WHO und Fakten finden Sie unter: www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance.

Weitere Aktualisierungen der GSMA, Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen und eine Zusammenfassung der bereits implementierten Maßnahmen finden Sie auf unserer Website und unter www.mwcbarcelona.com.

