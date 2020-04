Albany zahlt Quartalsdividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Albany International Corp. (ISIN: US0123481089, NYSE: AIN) zahlt seinen Aktionären am Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 19 US-Cents je Aktie aus (Record date war der 20. März 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Albany 0,76 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 45,54 US-Dollar (Stand: 7. April 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 1,67 Prozent.

Albany mit Firmensitz in Rochester, New Hampshire, beschäftigt 4.600 Mitarbeiter und erzielte im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 einen Nettogewinn von 29,59 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 17,27 Mio. US-Dollar). Der Umsatz betrug 257,68 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 251,61 Mio. US-Dollar), wie am 10. Februar berichtet wurde.

Der Konzern entwickelt Komponenten für die Flugzeugindustrie. Außerdem werden Bespannungen für Papiermaschinen hergestellt, insbesondere für Nass-Siebe, Pressfilze und Trockensiebe. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 40,02 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 7. April 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de