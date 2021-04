ALBEMARLE - Ein drittes Mal hat es nicht geklappt

Albemarle Corp. - WKN: 890167 - ISIN: US0126531013 - Kurs: 167,940 $ (NYSE)

Nachdem die Analysen im Vorjahr bei der Lithium-Aktie Albemarle, antizyklisch wie prozyklisch, wunderbar aufgegangen waren, stellte ich den Titel im Februar dieses Jahres erneut vor. Nach gutem Beginn machte die allgemeine Marktschwäche dem Setup einen Strich durch die Rechnung. Die Aktie fiel unter den Stopp bei 151,64 USD, verfehlte aber das Abwärtsziel bei 126 USD deutlich. Es folgte eine Phase der Richtungsfindung, wobei die Bullen es schafften, höhere Tiefpunkte auszubilden.

Am Freitag scheiterte der Wert noch per Schlusskurs am Widerstand bei 162,90 USD. Heute läuft der zweite Ausbruchsversuch. Gelingt dieser, wäre zunächst Potenzial bis zu den Hochs bei 171,65 USD ableitbar, ehe ein Angriff auf das Allzeithoch bei 188,35 USD erfolgen sollte. Das ist aber nur die kurzfristige Betrachtungsweise.

Ein Blick auf das Big Picture zeigt, dass der Wert mit den letzten drei Monatskerzen das Ausbruchslevel um 145 USD als Unterstützung bestätigt hat. Somit ist die übergeordnete Rally voll intakt und erlaubt mittel- bis langfristig auch Kursziele im Bereich von 250 USD.

Strategische Absicherungen bieten sich je nach Zeitfenster unter dem Tief bei 146,52 USD (kurzfristig) bzw. unter dem Märztief bei 133,82 USD (mittelfristig) an.

Fundamental gehen Analsyten nach einem Übergangsjahr 2021 2022 von einem deutlichen Gewinnsprung auf dann 5,50 USD je Aktie aus. 2025 könnte Albemarle bereits über 10 USD je Aktie verdienen, womit das KGV auf 17 absinken würde.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,13 3,22 3,69 Ergebnis je Aktie in USD 3,52 3,57 5,50 KGV 48 47 31 Dividende je Aktie in USD 1,54 1,54 1,60 Dividendenrendite 0,92 % 0,92 % 0,95 % *e = erwartet

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)