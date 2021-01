Albemarle schüttet Dividende aus

Der amerikanische Chemiekonzern Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, NYSE: ALB) wird seinen Aktionären am heutigen Montag eine vierteljährliche Dividende von 0,385 US-Dollar ausschütten. Record day war der 11. Dezember 2020. Damit schüttet Albemarle auf das Jahr gerechnet 1,54 US-Dollar an die Investoren aus. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt beim aktuellen Börsenkurs von 147,52 US-Dollar bei 1,04 Prozent (Stand: 31. Dezember 2020).

Albemarle zahlt seit dem Jahr 1994 eine regelmäßige Ausschüttung an die Aktionäre. Im April 1994 betrug die erste Auszahlung 0,025 US-Dollar. Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Zuletzt gab Albemarle im Februar 2020 eine Anhebung um 5 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt.

Der Spezialchemiekonzern hat seinen Firmensitz in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina und beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter weltweit. Im dritten Quartal (30. September 2020) des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 746,87 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 879,75 Mio. US-Dollar), wie am 4. November berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 117,05 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 171,62 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 101,97 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 15,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2020) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de