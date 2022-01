Albertsons schüttet Dividende für das vierte Quartal aus

Der amerikanische Supermarktbetreiber Albertsons Companies, Inc. (ISIN: US0130911037, NYSE: ACI) zahlt am 10. Februar 2022 eine Dividende in Höhe von 12 US-Cents je Aktie für das vierte Quartal an seine Aktionäre. Record date ist der 26. Januar 2022.

Aktuell werden 0,48 US-Dollar auf das Jahr gerechnet ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 28,79 US-Dollar (Stand: 11. Januar 2022) entspricht das einer derzeitigen Dividendenrendite von 1,66 Prozent. Im dritten Quartal (4. Dezember) des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 16,73 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 15,41 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 424,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 123,7 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Albertsons Companies wurde 1939 von Joe Albertson gegründet. Das Unternehmen betreibt unter verschiedenen Namen wie Albertsons, Safeway, Star Market oder auch Balduccis Food Lovers Market über 2.250 Lebensmittel- und Drogeriemärkte in den USA. Es werden rund 285.000 Mitarbeiter beschäftigt. Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 4,64 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 15,31 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. Januar 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de