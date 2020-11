ALFEN - Großes Kaufsignal beim Hersteller von Ladestationen

Alfen N.V. - WKN: A2JGMQ - ISIN: NL0012817175 - Kurs: 68,400 € (L&S)

Die Produktpalette von Alfen reicht von Ladestationen für Elektroautos sowie Umspannwerken und Energiespeichersystemen bis hin zu Dienstleistungen im Energiesektor. Die Aktie gehört in 2020 zu den großen Highlights am Aktienmarkt und konnte sich in den vergangenen Monaten massiv verteuern. Ende August markierte der Wert ein neues Rekordhoch bei 65,90 EUR und schwenkte in eine Korrekturbewegung ein. Diese verlief seitwärts in einem Dreieck, was ganz im Sinne des übergeordneten Aufwärtstrends war. Heute wird die Fortsetzungsformation nach oben hin aufgelöst, die Aktie klettert auf neue Hochs.

Longeinstieg jetzt attraktiv

Mit der Ausbruchsbewegung entsteht ein Kaufsignal, Longpositionierungen wären aus charttechnischer Sicht im Sinne des Ausbruchstradings jetzt direkt oder bei Rücksetzern bis 63 - 66 EUR interessant. Eine weitere Rally bis zum rechnerischen Ziel des Dreiecksausbruchs bei 80 - 82 EUR und später bis ca. 100 - 110 EUR wäre ab jetzt möglich.

Tiefer als 60 EUR sollte es ab jetzt möglichst nicht mehr gehen per Tagesschlusskurs, um das Kaufsignal nicht zu gefährden. Unterhalb von 57 EUR entstehen kleine Verkaufssignale für Abgaben bis 47 - 51 EUR.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)