Algerien plant Teilprivatisierung von Staatsunternehmen

Algier (Reuters) - Algerien will Teile seiner Staatsbanken und anderer Unternehmen an Privatinvestoren verkaufen.

Präsident Abdelmadjid Tebboune gab am Sonntag der Regierung einen entsprechenden Auftrag. Das Vorhaben ist Teil der angekündigten Wirtschaftsreformen in dem nordafrikanischen Land. Details dazu waren bislang offengeblieben. Allerdings machte Tebboune auch am Sonntag keine Anhaben dazu, um welche Unternehmen und um welche Anteile es gehen könnte. Algeriens Bankensystem besteht im wesentlichen aus sechs Kreditinstituten.

Die angekündigten Wirtschaftsreformen sollen Algeriens Abhängigkeit von Öl- und Gas-Ausfuhren verringern. Diese machen 60 Prozent des Staatshaushalts und 94 Prozent der gesamten Exporteinnahmen aus.