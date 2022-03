Alibaba-Aktie: 60 % Kursplus in nur einer Woche

Es ist erst eine Woche her, dass die Alibaba-Aktie auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gefallen ist. Seitdem hat die Aktie aber eine beeindruckende Kursrally gestartet, die den Kurs schon um knapp 60 % auf mehr als 118 US-Dollar in die Höhe katapultiert hat (Stand: 22.03.2022). Inzwischen hat die Aktie alle Kursverluste seit Jahresbeginn wieder aufgeholt und sich damit sogar besser entwickelt als der Gesamtmarkt.

Nachdem der Aktienkurs schon im Laufe der letzten Wochen stark in die Höhe geschossen ist, hat Alibaba selbst noch einmal für Euphorie bei den Anlegern gesorgt.

25 Mrd. Gründe, die für die Alibaba-Aktie sprechen

Denn Alibaba hat das seit inzwischen mehr als einem Jahr laufende Aktienrückkaufprogramm ein weiteres Mal kräftig aufgestockt. Auf die 15 Mrd. US-Dollar, die man bisher dafür aufwenden wollte, kommen jetzt noch weitere 10 Mrd. US-Dollar obendrauf, da man sich schnell dem Limit nähert. Bisher wurden bereits Aktien im Wert von mehr als 9,2 Mrd. US-Dollar zurückgekauft. Mit der jüngsten Aufstockung hat man nun also wieder mehr als 15 Mrd. Euro zur Verfügung.

Das ist genug, um ganze 127 Mio. Aktien zurückzukaufen. Das entspricht fast 5 % aller im Umlauf befindlichen Aktien! Und weitere Aufstockungen sind nicht ausgeschlossen. Tatsächlich ist es sogar wahrscheinlich, dass in Zukunft noch mehr Geld an die Anleger verteilt wird. Immerhin verdient Alibaba Milliarden und hat extrem viel Cash auf den Konten liegen.

Allein in den ersten drei Quartalen des noch bis Ende März laufenden Geschäftsjahres hat Alibaba schon einen Gewinn von 11 Mrd. US-Dollar nach Steuern verbucht. Hätte man nicht 3,9 Mrd. auf den Wert der Entertainmentsparte abschreiben müssen, wäre der Gewinn sogar noch deutlich höher ausgefallen. Genau genommen gibt Alibaba also nur einen Teil seiner Gewinne an die Aktionäre zurück. Statt eine Dividende zu zahlen hat man sich angesichts des niedrigen Aktienkurses dafür entschieden, lieber eigene Aktien zurückzukaufen.

Die große Frage, die sich viele Anleger jetzt sicherlich stellen werden, ist, ob die Aktie in den nächsten Monaten und Jahren noch weiter steigen kann.

Kann die Aktie noch weiter steigen?

Tatsächlich gibt es einige Gründe, weshalb der Kurs weiter steigen könnte. Denn trotz des Kurssprungs zahlt man aktuell nur das 14-Fache des letzten Jahresgewinns für die Aktie! Und da ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass Alibaba auf einem gewaltigen Berg aus Cash und Investments sitzt. Die Aktie ist also auf Basis des Gewinns immer noch sehr günstig bewertet.

Und in den nächsten Quartalen und Jahren dürfte der Gewinn weiter zulegen. Alibaba hat einige Geschäftsbereiche, die noch riesiges Potenzial haben dürften, aber gerade erst die Gewinnschwelle erreicht haben oder kurz davor stehen. Ein Beispiel ist das Cloud Computing. Hier kann Alibaba seit Jahren hohe Wachstumsraten vorweisen und die Verluste so weit reduzieren, dass die Gewinnschwelle bereits in greifbarer Nähe ist.

Der Artikel Alibaba-Aktie: 60 % Kursplus in nur einer Woche ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dennis Zeipert besitzt Alibaba-Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images