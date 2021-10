Alibaba-Aktie: Jetzt einsteigen und von der Erholung profitieren?

Ist das etwa endlich die Erholung? Der Kurs der Alibaba-Aktie hat über die letzte Woche insgesamt schon mehr als 15 % auf aktuell 164 US-Dollar zugelegt (Stand: 12.10.2021). Aktuell ist das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn die Kursverluste seit Anfang des Jahres sind damit noch lange nicht ausgebügelt.

Ausgelöst wurde die Kurserholung unter anderem durch die Nachricht, dass der legendäre Investor Charlie Munger über die Daily Journal Corporation, deren Aufsichtsratsvorsitzender er ist, Tausende Alibaba-Aktien gekauft hat.

Charlie Munger kauft weitere Alibaba-Aktien

Anfang April wurde zum ersten Mal bekannt gegeben, dass das Daily Journal im ersten Quartal Alibaba-Aktien gekauft habe. Nun wurde in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht bekannt gegeben, dass man in den letzten drei Monaten weitere Aktien gekauft habe. Offenbar ist Munger weiter von den langfristigen Aussichten des Unternehmens überzeugt. Der in den letzten Monaten stark gefallene Kurs kam ihm da natürlich gerade recht.

Tatsächlich deuten ein paar Kennzahlen darauf hin, dass die Alibaba-Aktie inzwischen günstig bewertet ist. Allein im zweiten Quartal dieses Jahres hat Alibaba beispielsweise einen Nettogewinn von knapp 7 Mrd. US-Dollar erreicht! Im letzten Geschäftsjahr lag der Gewinn sogar bei 23 Mrd. US-Dollar oder ganzen 8,35 US-Dollar je Aktie. Aktuell zahlt man also nur etwa das 20-Fache des Nettogewinns. Für ein so schnell wachsendes Unternehmen ist das ein sehr niedriger Wert.

Denn im bisherigen Jahresverlauf hat Alibaba bereits unter Beweis gestellt, dass das Wachstum noch lange nicht vorbei ist. Im letzten Quartal ist der Umsatz um ganze 34 % auf fast 32 Mrd. US-Dollar in die Höhe geschnellt! Anders als es der Aktienkurs vermuten lässt, laufen die Geschäfte also weiterhin glänzend.

Mit voller Kraft voraus

Noch dazu hat Alibaba in der Pressemitteilung zu den Zahlen eine weitere Zahl genannt, die Anleger eigentlich optimistisch stimmen sollte. Denn allein innerhalb dieses einen Quartals konnte man 45 Mio. neue Kunden auf seinen diversen Plattformen begrüßen. Dass Alibaba weiterhin Millionen von Neukunden anlockt, ist ein hervorragendes Zeichen für das weitere Wachstum.

Werden wir in den kommenden Wochen und Monaten also weitere Kursgewinne sehen? Die Chancen dafür stehen zumindest sehr gut. Die Aktie ist inzwischen im Verhältnis zum Gewinn günstig bewertet und das Unternehmen wächst weiter kräftig. Wenn sich daran in den kommenden Quartalen nichts ändert, wird die Aktie auch wieder auf den Kaufzetteln der Anleger landen.

Noch dazu gibt Alibaba inzwischen einen Teil der Milliardengewinne an seine Anteilseigner zurück. Seit einigen Monaten läuft ein Aktienrückkaufprogramm, über das eigene Aktien im Wert von insgesamt bis zu 15 Mrd. US-Dollar gekauft werden können.

Der Artikel Alibaba-Aktie: Jetzt einsteigen und von der Erholung profitieren? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt Alibaba-Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images