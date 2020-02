Alibaba-Aktie nach Zahlen: Starkes Unternehmen, kurzzeitige Wehwehchen, ein Foolisher Mix!

Es ist weiterhin Berichtssaison und auch die Aktie von Alibaba hat nun frische Zahlen für das letzte Quartal des vergangenen Börsenjahres vorgelegt. Das war beim chinesischen Internetkonzern allerdings das dritte Quartal im laufenden Geschäftsjahr.

Um es kurz zu machen: Die Zahlen konnten dabei weiterhin überzeugen, der Ausblick hingegen verhagelte so manchem Investor die Laune. Werfen wir dennoch einen Foolishen Blick auf die aktuelle Wasserstandsmeldung und überlegen einmal, weshalb die Alibaba-Aktie jetzt möglicherweise eine attraktive langfristige Chance sein könnte, nach der man als Fool eigentlich regelmäßig auf der Suche ist.

Starke Zahlen, schwacher Ausblick!

Wie gesagt, grundsätzlich war das Zahlenwerk bei Alibaba sehr solide. Die Umsätze stiegen dabei innerhalb des vergangenen Dreimonatszeitraums um 38 % auf nunmehr 23,2 Mrd. US-Dollar. Unter dem Strich verbuchte der chinesische Internetkonzern einen Nettogewinn von 5,68 Mrd. US-Dollar. Das entsprach einem Zuwachs im Jahresvergleich von sagenhaften 48 %. Bei beiden Zahlen konnte Alibaba im Rahmen eines starken Weihnachtsquartals insgesamt überraschen.

Ähnlich stark entwickelten sich auch die jeweiligen Segmente. Im Onlinehandel kann Alibaba inzwischen auf 824 Mio. monatlich aktive Nutzer blicken, ein Zuwachs im Vergleich zum Vorquartal von 39 Mio. Das Gross Merchandise Volume entwickelte sich ebenfalls prächtig, wobei im Rahmen dieses Quartalsberichtes erneut auf den 11.11. eingegangen worden ist, an dem insgesamt Waren für 38,4 Mrd. US-Dollar verkauft wurden.

Das Cloud-Segment konnte dabei mit einem starken Umsatzwachstum von 62 % im Jahresvergleich glänzen. Dabei stiegen die Umsätze auf inzwischen 1,54 Mrd. US-Dollar. Das stellt erneut einen Rekordwert dar und zeigt, dass hier noch immer ein wachstumsstarkes Segment lauert, das für den Gesamtkonzern immer wichtiger wird. Eigentlich soweit alles beim Alten.

Was Investoren jetzt jedoch womöglich etwas auf den Magen schlägt, ist das derzeitige herausfordernde Geschäftsumfeld, von dem das Management spricht. Das Coronavirus führe gegenwärtig zu einem solchen Umfeld, wobei unterm Strich wenig Klarheit über die Auswirkungen zu existieren scheint. Womöglich werden die Umsätze durch weniger Konsum und mehr Krankheit einbrechen. Es könnte jedoch natürlich auch sein, dass gerade der Onlinehandel und Alibaba als klarer Marktführer hiervon profitieren werden.

Zumal die Alibaba-Plattformen durch ihren starken Netzwerkeffekt und die Möglichkeit der digitalen Arzt-Patienten-Interaktion womöglich das neue Geschäftsfeld der Telemedizin erobern könnte. Letzteres ist jedoch eher mein persönlicher Gedankengang.

Was wollen langfristig orientierte Investoren eigentlich mehr?

Grundsätzlich präsentiert sich Alibaba daher in einer weiterhin stabilen operativen Verfassung, wobei der Konzern in seinem Hauptmarkt und auch im immer wichtiger werdenden Cloud-Geschäft ein starkes Wachstum erzielt. Wobei der Internetkonzern trotz seiner bemerkenswerten Größe sogar noch für einige Überraschungen aufgelegt ist. Das ist prinzipiell sehr stark.

Die kurzfristigen Probleme, insbesondere das Coronavirus und die aktuellen Sorgen um dieses vermutlich eher kurzfristige und wenig unternehmensspezifische Event, könnten dabei eine ideale, langfristige und nun wieder günstigere Gelegenheit kreieren. Denn gerade weil der Ausblick von Unsicherheiten geprägt scheint, gibt die Aktie in einer ersten Reaktion moderat nach. Eine Kursentwicklung, die hier womöglich nicht gerechtfertigt erscheint.

Gerade dieses Zahlenwerk hat schließlich unterm Strich demonstriert, wie wachstumsstark Alibaba noch immer ist. Als Foolisher, langfristig orientierter Investor sollte man sich besser darauf konzentrieren. Das Coronavirus könnte lediglich zu einer günstigeren Einstiegschance führen, sofern die Unsicherheiten anhalten. Im Endeffekt ist gerade dieser Mix aus einem stabilen Geschäft in einem Megatrend-Markt mit kurzzeitigen, nicht einmal unternehmensspezifischen Belastungen eine Einladung für Schnäppchenjäger. Zumal auch das Coronavirus wohl nicht ewig anhalten wird.

Jetzt einen Blick wert!

Möglicherweise ist die Aktie von Alibaba daher genau jetzt einen näheren Blick wert. Wie gesagt: Kurzfristige Probleme und eine stabile Wachstumsperspektive prägen hier diese attraktive langfristige Chance. Ein idealer Mix, der womöglich in diesen Tagen preislich bloß interessanter wird.

Unser Top Small Cap für das Jahr 2020!

Im Laufe des letzten Jahrzehnts ist die Zahl an massiven Datenverletzungen und Hacker-Angriffen in die Höhe geschnellt. Beinahe 4 Milliarden persönliche Verbraucherdaten wurden gestohlen.

Dieses wachstumsstarke Small-Cap-Unternehmen hilft Firmen bei der Sicherung von Logins ihrer Mitarbeiter.

Der Umsatz ist im letzten Jahr um 48 % gestiegen, und die Aktie ist in den letzten zwei Jahren dreistellig nach oben geklettert. Wir glauben: Dieses Unternehmen steht erst ganz am Anfang.

Da Hacker immer raffinierter werden und digitale Sicherheit wichtiger denn je wird, ist der Bedarf an solchen Dienstleistungen jedoch erst am Anfang - und dieses Unternehmen ist perfekt positioniert, um in diesem Sektor eine führende Rolle einzunehmen.

In unserem brandneuen Sonderreport „Unsere Top Small-Cap-Aktie für das Jahr 2020 und darüber hinaus“ nennt dir alle Details. Jetzt hier kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Alibaba