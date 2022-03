Alibaba-Aktie: Nicht ins „fallende Messer“ greifen!

Bei der Alibaba-Aktie nach dem Mittwoch dieser Woche von einem fallenden Messer zu sprechen, das klingt beinahe wie ein schlechter Witz. Die Aktie legte zwischenzeitlich um fast 30 % zu. Das dürfte einer der erfolgreichsten Handelstage in der Börsengeschichte gewesen sein. Nach einem definitiv weniger erfolgreichen Zeitraum.

Allerdings hat ein Analyst aus dem Hause JPMorgan lediglich einen Tag zuvor auf die Art und Weise getitelt. Ist das ein schlechter Witz? Oder gibt es doch einen plausiblen Kern bei dem Ganzen? Die Wahrheit befindet sich vermutlich dazwischen und die Zeit wird zeigen, welche These aufgegangen ist.

Heute wollen wir uns diese Position bezogen auf die Alibaba-Aktie jedoch trotzdem ansehen. Sowie schauen, was es zum erweiterten Kontext dieses fallenden Messers zu sagen gibt.

Alibaba-Aktie: Das fallende Messer

Zumindest unternehmensorientiert beziehungsweise mit Blick auf den Gesamtmarkt sieht der Analyst ein weiteres Abwärtsrisiko. Geopolitische und makroökonomische Risiken hätten sich durch neue Regulierungsbestrebungen verändert. Das ist es, was Investoren zuletzt massiv eben auch abverkauft haben.

Die Alibaba-Aktie gehöre zu einem Kreis bekannterer China-Tech-Aktien. Auch deshalb bestehe die Gefahr, dass sich Investoren auch in Zukunft weiterhin von der Aktie distanzierten, um dieses Risiko aus ihrem Portfolio auszuklammern. Weiterer Verkaufsdruck sei entsprechend möglich, weil sich der Markt und die Chance verändert habe. Und weil viele Investoren investiert seien.

Zudem gebe es Zweifel, was die Profitabilität der Alibaba-Aktie angehe. Insbesondere die Stichworte der Optimierung der operativen Basis und der Druck, zu einem sozialverantwortlicheren Konzern zu werden, könnten die Ergebnisse belasten. Fundamental könnte es daher weitere Anlässe geben, weshalb die Aktie korrigiert. So zumindest die These des besagten Analysten aus dem Hause JPMorgan.

Ein mögliches Szenario …!

Es ist ohne Zweifel eine solide und derzeit sehr vertretbare Meinung mit Blick auf die Alibaba-Aktie. Vor allem der Mittwoch hat jedoch gezeigt: Die Aktie könnte zwischenzeitlich zu preiswert geworden sein. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 ist für intakte Märkte wie den E-Commerce oder auch die Cloud einfach zu preiswert. Trotz regulatorischem Risiko: Vieles könnte eingepreist sein. Vor allem für langfristig orientierte Investoren.

Die Erkenntnis, dass sich das Marktumfeld verändert hat, ist und bleibt risikoseitig sehr, sehr wichtig. Ja, womöglich sogar entscheidend zur Beurteilung der Investitionsthese und ob man das Risiko eingehen möchte. Die Chance wird jedoch auch durch das Risiko und das Potenzial in Anbetracht des Preises definiert. An dieser Stelle ist es inzwischen auch vertretbar, von einer langfristigen Chance zu sprechen. Wie gesagt: Die Märkte und die Wettbewerbsposition sind grundlegend intakt, auch wenn sich der Markt nicht gerade zum Vorteil entwickelt.

Der Artikel Alibaba-Aktie: Nicht ins „fallende Messer“ greifen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Alibaba