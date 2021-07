Alibaba-Aktie zu heiß? Das ist für mich die bessere Alternative!

Die Alibaba-Aktie könnte durchaus so manchem Investor zu heiß sein. Schließlich zeigen die chinesischen Behörden derzeit, dass sie bereit sind, einige Märkte neu zu ordnen. Zwar steht diese Tech-Größe dabei nicht unbedingt im Fokus der neuen Maßnahmen. Allerdings trübt sich das Marktumfeld möglicherweise konsequent ein.

Foolishe Investoren, die China-Aktien daher insgesamt meiden wollen, besitzen natürlich einige Alternativen. Möglicherweise ist Sea Limited ein Kandidat, der in diesem Kontext interessant sein könnte und einen ähnlichen Ansatz wählt. Allerdings eben nicht das chinesische Risiko besitzt. Ganz einfach, weil eine andere Region im Endeffekt im Fokus ist.

Alibaba -Aktie zu heiß? Sea Limited als Alternative!

Das liegt daran, dass die Alternative für die Alibaba-Aktie, Sea Limited, nicht in China aktiv ist, sondern seinen Hauptsitz in Singapur hat. Von dort aus operiert der asiatische Tech-Konzern im Südosten Asiens, was grundsätzlich ebenfalls ein interessanter, größerer Markt ist.

Das, was diese Aktie für mich zu einer qualitativen Alternative zur Alibaba-Aktie machen könnte, ist außerdem das größere Ökosystem. Wobei es einige Unterschiede gibt. Shopee könnte dabei ein passendes qualitatives Äquivalent zu tmall und taobao sein. Allerdings liegt der Fokus ansonsten derzeit auf digitalen und vornehmlich mobilen Spielen. Garena heißt das Segment hinter Sea Limited, das auch international bereits einige Erfolge gefeiert hat.

Allerdings erweitert Sea Limited gerade den eigenen Kosmos um ein bedeutendes Segment. Der Tech-Akteur setzt mit Sea Money nämlich auf digitale Zahlungsdienstleistungen. Ohne Zweifel ein Ansatz, der das Ökosystem mit E-Commerce und Spielen erweitern dürfte. Aber auch einen dritten eigenständigen Trend ausbilden könnte. Hier folgt die Aktie möglicherweise eher dem Erfolgsbeispiel der Alibaba-Aktie. Alipay hat sich in China schließlich mit zu einem führenden digitalen Zahlungsdienstleister entwickelt.

Wir sehen daher: Sea Limited verbrieft letztlich die Chance, von drei großen Megatrends in einer ziemlich aufregenden und wachstumsstarken Region zu profitieren. Eine Marktkapitalisierung in Höhe von 152 Mrd. US-Dollar (26.07.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen) dürfte dabei bewertungstechnisch noch nicht die Spitze des Eisbergs sein. Zumal der Tech-Akteur ca. um das Dreifache kleiner ist als der Alibaba-Konzern.

Ein starkes Wachstum!

Sea Limited überzeugt als Alternative für die Alibaba-Aktie allerdings mit einem sehr starken Wachstum. Im letzten Quartal legten die Umsätze im Jahresvergleich um 146,7 % auf 1,8 Mrd. US-Dollar zu. Ein absolut starkes Wachstum, das konsequent eine Neubewertung veranlassen könnte.

Geht das Wachstum auf diesem vergleichsweise niedrigen Niveau so stark weiter, dürften höhere Aktienkurs nur eine Frage der Zeit sein. Möglicherweise auch eine passende Alternative für Investoren, die China-Aktien insgesamt eher den Rücken kehren wollen.

Der Artikel Alibaba-Aktie zu heiß? Das ist für mich die bessere Alternative! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Alibaba und Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding und Sea Limited.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images