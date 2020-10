Alibaba Group: Ein Doji kommt selten allein

Blickt man auf das Jahr 2015 zurück, lässt sich noch ein Kursniveau bei Alibaba um 60,00 US-Dollar feststellen. In den darauf folgenden Jahren stiegen die Notierungen bis auf 2018 unaufhörlich in die Höhe, in dieser Woche markierte das Papier ein Rekordniveau bei 313,81 US-Dollar, das entspricht einem Wertzuwachs seit 2015 von 455 Prozent. Allerdings lässt die aktuelle Wochenkerze kein gutes Licht auf die Aktie werfen, das aktuelle Doji könnte zu einer kurzfristigen Konsolidierung in dem Wertpapier führen. Bestehende Long-Positionen sollten ohnehin schon einmal enger abgesichert werden, möglicherweise kommen aber auch gewinn mit Namen jetzt ins Spiel. Trotz der relativen Stärke des Wertpapiers könnten sich demnächst schon wieder Handelsansätze auf der Unterseite ergeben.

200% Fibo erreicht

Aus technischer Sicht hat die Alibaba-Aktie mit dem Kurssprung an 310,00 US-Dollar ihr 200 % Fibonacci-Retracement erreicht, diese markante Stelle könnte durchaus zu einer Trendwende führen und kurzfristige Abschläge auf 300,00 US-Dollar hervorrufen. Aber erst darunter ist von einer Konsolidierungsausdehnung zurück auf 281,39 US-Dollar auszugehen, womit sich kurzfristige Short-Chance ergeben würden. Als Anlageinstrument kann hierzu das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA172F zum Einsatz kommen, allerdings sollte noch die Eintrittsvoraussetzung hierfür abgewartet werden. Solange nämlich die Aufwärtsdynamik in der aktuellen Form anhält und kein Trendbruch vorliegt, könnte Alibaba sogar noch bis in den Bereich von 320,00 und darüber sogar an die 343,79 US-Dollar hochschießen. Im Falle einer Konsolidierung dürfte spätestens ab 260,00 US-Dollar merklicher Kaufdruck einsetzen und zu einer Gegenbewegung führen.

Alibaba (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 313,81 // 317,32 // 320,11 // 324,39 // 330,15 US-Dollar Unterstützungen: 303,41 // 300,00 // 292,6 1// 284,88 // 281,39 US-Dollar

Fazit

Um von der Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers an 281,39 US-Dollar profitieren zu können, sollte erst ein Bruch von 300,00 US-Dollar abgewartet werden. Die maximale Ausdehnung auf kurzfristiger Basis dürfte aber nur bis 260,00 US-Dollar abwärts reichen. Über ein recht stark gehebeltes Short-Instrument wie beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA172F kann eine mögliche Rendite-Chance bei vollständiger Umsetzung bis zu 220 Prozent betragen. Am Ende dürfte der Schein bei 4,81 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 310,00 US-Dollar vorerst allerdings nicht unterschreiten, daraus ergibt sich ein potenzieller Ausstiegskurs von 0,55 Euro im vorgestellten Zertifikat.

Strategie für fallende Kurse WKN: MA172F Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,40 - 1,42 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 318,3663 US-Dollar Basiswert: Alibaba Group KO-Schwelle: 318,3663 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 308,23 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 4,81 Euro Hebel: 18,0 Kurschance: + 220 Prozent Börse Frankfurt

