Alibaba oder JD.com? Diese Aktie ist unternehmensorientiert jetzt interessanter!

Die Aktien von Alibaba und JD.com besitzen eine wesentliche Schnittstelle, aufgrund derer sie beide häufig wahrgenommen werden: den E-Commerce. Hinter diesen beiden Namen stecken schließlich zwei der führenden E-Commerce-Akteure im asiatischen Raum. Wenngleich mit einigem Abstand.

Doch welche dieser beiden Aktien ist jetzt aus einem unternehmensorientierten Blickwinkel heraus die spannendere Option? Eine interessante Fragestellung, der wir heute einmal auf den Grund gehen wollen. Wobei der E-Commerce chancenseitig möglicherweise eine kleinere, untergeordnete Rolle spielen wird bei diesen beiden Tech-Konzernen, die bereits viel mehr zu bieten haben.

Alibaba : Platzhirsch in mehr als einer Hinsicht!

Alibaba ist zunächst der unangefochtene Platzhirsch in mehr als einem Bereich: Im E-Commerce liegt der Marktanteil bei ca. 50 %. Auch im Cloud-Segment ist Alibaba führend und im Segment der digitalen Finanzdienstleistungen besitzt Alipay ebenfalls einen mit führenden Anspruch. Wobei Alipay inzwischen zu Ant Financial gehört, wo Alibaba einen Anteil von ca. 33 % besitzt, der jetzt im Rahmen des Börsengangs viel Aufsehen erregt.

Doch damit ist die Chance nicht ansatzweise skizziert: Alibaba ist inzwischen viel mehr als diese drei führenden Trendbereiche. So möchte der Tech-Konzern künftig auch in andere Bereiche expandieren. Unter anderem in der Produktion haben die Chinesen inzwischen damit begonnen, Digitalisierung im asiatischen Raum einkehren zu lassen. Auch Fahrdienstleistungen und selbst klassisch-konservative Geschäftsmodelle wie Energie werden künftig angegangen. Alibaba möchte ein insgesamt führender Tech-Konzern werden, der in quasi allen Bereichen des Lebens seine Finger mit drinhat.

Das zeigt, dass Alibaba selbst jetzt noch viele Wachstumsmöglichkeiten sieht, obwohl drei starke Megatrends schon heute dominieren. Andere Bereiche sollen jedoch noch folgen. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von ca. 820 Mrd. US-Dollar scheint das Potenzial noch nicht ausgereizt. Speziell wenn Alibaba es schaffen sollte, im asiatischen Raum in fast allen wichtigen Zukunftssegmenten ein führender Akteur zu werden.

JD.com : Allmählich mehr als bloß E-Commerce!

JD.com liegt hingegen noch etwas zurück, und das ebenfalls in mehr als einer Hinsicht: Mit einem Marktanteil von ca. 20 % im asiatischen Raum ist allerdings auch dieser E-Commerce-Akteur eine Macht. Sowie ein Verfolger auf Alibaba, wenn auch mit Abstand. Da JD.com jedoch über eine eigene Logistik und einen eigenen Warenversand verfügt, könnte der Verfolger qualitativ etwas aufholen und möglicherweise leichte Marktanteile gewinnen. Wobei JD.com Alibaba vermutlich niemals wirklich wird einholen können. Muss der Verfolger jedoch auch nicht, um im rasant wachsenden Gesamtmarkt konsequent zu wachsen.

Der Name JD.com steht jetzt jedoch auch für mehr als bloß den E-Commerce ein. Der Verfolger beginnt damit, sich ein zweites Standbein im Cloud-Bereich und im E-Health-Segment aufzubauen. Damit verfolgt JD.com einerseits den Ansatz vieler E-Commerce-Akteure und das Erfolgsrezept von Alibaba, richtet sich jedoch insgesamt auch nach weiteren, höhermargigen Wachstumsmärkten aus.

JD.com wird bedeutend kleiner bewertet als Alibaba: Die derzeitige Marktkapitalisierung beläuft sich auf 126,5 Mrd. US-Dollar, was lediglich einem Sechstel des Börsenwertes von Alibaba entspricht. Damit könnte die Chance möglicherweise etwas größer sein. Vor allem wenn JD.com es schafft, in seinen neuen Wachstumsmärkten auf signifikante Marktanteile zu kommen und das Wachstum zu beschleunigen.

Keine einfache Entscheidung

Keine Frage: JD.com und Alibaba sind zwei innovative, digitale Tech-Konzerne, für die nicht einmal der Himmel das Limit zu sein scheint. Beide expandieren konsequent weiter und in neue Geschäftsfelder. Das könnte das Erfolgsrezept beider Wachstumsgeschichten sein.

Alibaba ist mit seiner klar führenden Position im E-Commerce, in der Cloud und im Bereich der digitalen Finanzdienstleistungen die sicherere Wahl. Hier dürften in Anbetracht des Marktwachstums langfristig solide Renditen auf die Investoren lauern. Das Salz in der Suppe sind die neuen strategischen Imperative, die die Vision hinter der Aktie konsequent erweitern.

Für chancenorientiertere Investoren könnte JD.com vielleicht etwas jünger und dynamischer sein. Sowie am Beginn des Prozesses stehen, das eigene Geschäft auf neuere, höhermargigere Geschäftsbereiche auszubauen. Für mich sind das die eher prägenden Merkmale dieser beiden vermeintlichen E-Commerce-Akteure. Wobei beide langfristig attraktive Chancen beinhalten.

The post Alibaba oder JD.com? Diese Aktie ist unternehmensorientiert jetzt interessanter! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere 3 Top-Aktien für den Boom neuer Energien

Erneuerbare boomen weltweit, und Staaten wollen aktuell mit Konjunkturpaketen der Branche noch mehr Schub geben. Wir stehen vor Jahrzehnten an beeindruckendem Wachstum.

Davon werden einige Unternehmen enorm profitieren. Wir haben uns nach Top-Aktien umgeschaut, die bei Wasserstoff, Solarenergie und Elektroautos die Nase vorn haben. Es sind Aktien, die nicht jeder auf dem Radar hat, aber das muss nicht lange so bleiben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „3 Aktien für die Zukunft neuer Energien“ jetzt an!

Vincent besitzt Aktien von Alibaba und JD.com. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. und JD.com.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Alibaba