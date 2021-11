Alkira beruft Exclusive Networks zum Global Specialist Partner

Exclusive bietet erstmals Cloud-Networking-as-a-Service-Lösung an und baut damit seinen Cloud-Marktanteil weiter aus

Alkira Inc. hat Exclusive Networks, einen globalen Spezialisten für Cybersicherheit für digitale Infrastrukturen, zum Vertriebspartner für seine Cloud-Networking-as-a-Service-Plattform (CNaaS) ernannt.

Durch die Vereinbarung wird die CNaaS-Plattform Cloud Services Exchange (CSX) von Alkira über das globale Partner-Ökosystem von Exclusive verfügbar, das 40 Länder auf fünf Kontinenten umfasst. Sie unterstreicht auch das Engagement von Exclusive, das Cloud-Portfolio in einem Markt zu erweitern, der von IDC bis 2025 auf 1,3 Billionen Dollar geschätzt wird.

Exclusive Networks (EXN), das im Jahr 2020 einen Gesamtumsatz von 2,9 Mrd. EUR erzielte, hat im September dieses Jahres einen erfolgreichen Börsengang und eine Notierung an der Euronext Paris durchgeführt. Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit einigen der weltweit größten und erfolgreichsten Cybersecurity-, Netzwerk- und Cloud-Infrastruktur-Anbietern, darunter Fortinet, Nutanix, Palo Alto Networks, Rubrik und Sentinel One. Alkira bietet Cybersicherheitsplattformen, Cloud-Lösungen und damit verbundene professionelle Mehrwertdienste über ein umfangreiches globales Partnernetzwerk von Fachhändlern, MSPs, CSPs, Telekommunikationsunternehmen und Systemintegratoren an.

Alkira hat Paul Couturier zum Senior VP International ernannt, um die Expansion in den Regionen EMEA und APAC voranzutreiben. Couturier ist ein Veteran der IT-Branche, der zuvor in leitenden Positionen die internationalen Märkte für Efficient Networks, TippingPoint, Cyan, LightCyber und Palo Alto Networks aufgebaut hat. In seiner letzten Funktion leitete er IntSights von dessen europäischem Debüt bis zur Übernahme durch Rapid 7.

Amir Khan, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Alkira, erklärt: „Unsere Vision ist es, die Vernetzung im Zeitalter der Cloud zu vereinfachen. Als CNaaS-Pionier hat Alkira die Komplexität und die Kosten für den Aufbau und den Betrieb von Netzwerken eliminiert und Cloud-, Multi-Cloud- und Legacy-Systeme nahtlos integriert - keine Hardware, kein Rechenzentrum, keine Notwendigkeit, etwas zu liefern. Exclusive Networks ist ein idealer Partner für Alkira, nicht nur, weil wir dadurch Zugang zu ihrem erstklassigen globalen Netzwerk erhalten, sondern auch, weil wir eine gemeinsame Vision von einer As-a-Service-Zukunft haben."

Andy Travers, Executive Vice President, Worldwide Sales and Marketing bei Exclusive Networks, ergänzt: „Unser Erfolg beruht darauf, dass wir die besten Cybersecurity-, Netzwerk- und Automatisierungslösungen der Klasse zusammenbringen. In der Cloud-Ära besteht die Herausforderung für Kunden darin, diese Ressourcen in einer immer komplexeren Umgebung zu integrieren und zu verwalten und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren und das Unternehmen voranzubringen. Mit nur wenigen Mausklicks ermöglicht Alkira CNaaS die Einrichtung von sicheren hybriden Cloud- und Multi-Cloud-Netzwerken innerhalb von Stunden statt Monaten und überlässt den Kunden und nicht den großen Cloud-Anbietern das Steuer.

Laut Gartner wird sich die Migration von Unternehmensanwendungen in die Cloud in den nächsten zwei Jahren verdoppeln, so dass es unvermeidlich scheint, dass die Netzwerkinfrastruktur dem gleichen Trend folgen wird. So wie die Gründer von Alkira Pionierarbeit auf dem SD-WAN-Markt geleistet haben, glauben wir nun, dass sie den Weg für Cloud-Netzwerke weisen."

Die CNaaS-Plattform von Alkira vereinfacht die Bereitstellung, die Konnektivität und die End-to-End-Verwaltung von Netzwerken in Cloud-Umgebungen, einschließlich der Integration von Firewalls, IPS/IDS und Load-Balancern, sowie die Erweiterung der Fähigkeiten bestehender SD-WAN-Lösungen. Sie ermöglicht einen flexiblen, einheitlichen Ansatz für ein sicheres, hochleistungsfähiges Netzwerk, bei dem Kunden nur für die Kapazität zahlen, die sie auch nutzen, und das Netzwerk automatisch skaliert wird, um wechselnden Nutzungsmustern und Anforderungen gerecht zu werden.

Über Alkira:

Alkira® hat eine Netzwerk-Cloud entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, eine sichere, globale, einheitliche Multi-Cloud-Netzwerkinfrastruktur als Service aufzubauen und einzusetzen, die Netzwerkkonnektivität, fortschrittliche Netzwerke und Dienste sowie durchgängige Transparenz und Governance bietet. Alkira CSX verbindet nahtlos und sicher Zweigstellen, Rechenzentren, Remote-Nutzer und Clouds. Alkira wurde von CEO Amir Khan, Gründer und ehemaliger CEO von Viptela, und Atif Khan, CTO, ehemaliger VP für integrierte Lösungen und Mitglied des Gründungsteams von Viptela, gegründet. Alkira hat 76 Millionen Dollar von Sequoia Capital, Kleiner Perkins, Koch Disruptive Technologies, LLC, und GV Capital (ehemals Google Ventures) erhalten. Erfahren Sie mehr unter www.alkira.com oder folgen Sie uns @AlkiraNet

Über Exclusive Networks:

Exclusive Networks ist ein globaler Spezialist für vertrauenswürdige Cybersicherheit für digitale Infrastrukturen, der dazu beiträgt, den Übergang zu einer absolut vertrauenswürdigen digitalen Zukunft für alle Menschen und Organisationen voranzutreiben. Unser einzigartiger Vertriebsansatz bietet unseren Partnern mehr Möglichkeiten und mehr Kundenrelevanz. Unsere Spezialisierung ist ihre Stärke - wir rüsten sie aus, um von den sich schnell entwickelnden Technologien und transformativen Geschäftsmodellen zu profitieren. Exclusive Networks ist ein globales Unternehmen, dessen Kern eine serviceorientierte Ideologie ist, die Innovation und Disruption nutzt, um Partnern einen Mehrwert zu bieten. Mit Niederlassungen in 40 Ländern und der Möglichkeit, Kunden in über 150 Ländern auf fünf Kontinenten zu betreuen, verfügt Exclusive Networks über ein einzigartiges " Local Sale, Global Scale"-Modell, das den extremen Fokus und den Wert lokaler Independents mit dem Umfang und der Serviceleistung eines einzigen weltweiten Vertriebsunternehmens kombiniert. Erfahren Sie mehr unter www.exclusive-networks.com oder folgen Sie uns unter @EXN_Networks

