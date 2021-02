ALL FOR ONE - Alles auf Ausbruch?

Die Aktie von All for One verfolge ich auf dem GodmodeTrader schon eine ganze Weile. Das Analysenarchiv finden Sie hier. Lange Zeit blieb der Wert einiges schuldig. Doch bereits im Dezember gelang aus charttechnischer Sicht der Sprung über den langfristig wichtigen Widerstand bei 56,20 EUR, womit sich die Bullen in eine sehr gute Ausgangslage für das Jahr 2021 brachten. Der Pullback auf die Marke von 56,20 EUR erfolgte nicht vollständig, aber zum Großteil. Heute zieht der Wert auf ein neues 2-Jahres-Hoch davon.

All-for-One-Group-Aktie (Monatschart)

Der Trigger waren am Nachmittag die veröffentlichten Quartalszahlen für das Anfangsquartal 2020/21. Demnach stieg der Umsatz des SAP-Dienstleisters verglichen mit der Vorjahresperiode leicht um 3 % auf 95,6 Mio. EUR. Deutlich besser entwickelte sich das EBIT, welches um 24 % auf 6,0 Mio. EUR zulegte. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 3,9 Mio. EUR übrig (+23 %). Den ausführlichen Bericht wird das Management morgen vorlegen.

Schaut man auf die Analystenerwartungen, dürfte der Markt heute vor allen Dingen vom EBIT-Wachstum überrascht sein. Denn der Konsens geht eigentlich von einem Übergangsjahr mit einem leichten EBIT-Rückgang aus. Das Management selbst hat im November ein leichtes Umsatzwachstum und eine EBIT-Spanne zwischen 17,5 und 20,5 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Die durchschnittliche Analystenschätzung liegt bei gut 19 Mio. EUR, sechs Mio. EUR sind also schon einmal eingefahren.

Aus charttechnischer Sicht bestätigt die Aktie mit dem weiteren Hoch heute die mittelfristige Aufwärtsbewegung. Die Zielzone zwischen 65,40 und 66,20 EUR aus der letzten Analyse ist erreicht. Im Idealfall konsolidiert der Nebenwert nun einige Tage und setzt den Aufwärtstrend anschließend fort. Dabei lassen sich 72,60 und 76,96 EUR als die nächsten Ziele nennen.

Absicherungen können inzwischen unter das Tief bei 56,60 EUR nachgezogen werden. Auch Neueinstieger können sich an diesem Tief für die Stoppsetzung orientieren.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 355,40 361,17 399,11 Ergebnis je Aktie in EUR 2,59 2,49 3,26 Gewinnwachstum -3,86 % 30,92 % KGV 25 26 20 KUV 0,9 0,9 0,8 PEG neg. 0,6 Dividende je Aktie in EUR 1,20 1,30 1,43 Dividendenrendite 1,86 % 2,01 % 2,21 % *e = erwartet

All-for-One-Group-Aktie

