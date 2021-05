ALL FOR ONE - Nutzen die Bullen diese Chance?

Über den SAP-Dienstleister All for One berichtete ich an dieser Stelle bereits wiederholt. Gleich vorneweg: Für mich ist die fundamentale Story voll intakt. Spätestens mit der erwarteten Wachstumsbeschleunigung im kommenden Jahr dürfte die Aktie den Turbo zünden. Das KGV 2022 liegt bei 18, das für 2024 sogar nur bei 12. Setzen sich die Fundamentals durch, dürften neue Allzeithochs nur mehr eine Frage der Zeit sein. 2020/21 wird dennoch als Übergangsjahr in die Geschichte eingehen. Das Halbjahresergebnis können Sie hier noch einmal nachlesen.

Also unabhängig von jeglicher Chartanalyse lohnt es sich meiner Ansicht nach, einen Fuß bei All for One in die Tür zu stellen. Am wichtigen Trigger zwischen 65,40 und 66,20 EUR hat sich gegenüber der Besprechung Anfang des Monats nichts geändert. Allerdings hat die Aktie inzwischen weiter konsolidiert und dabei die untere Begrenzung einer Flagge wie auch den EMA200 als Unterstützungen bestätigt. Innerhalb des Trendkanals könnte sie sich nun wieder in Richtung der oberen Begrenzung aufmachen. Über 66,20 EUR sollte der Knoten endgültig platzen und Ziele bei 72,60 und 76,96 EUR werden spruchreif.

Strategische Absicherungen bieten sich unter dem Monatstief bei 57 EUR, alternativ etwas weiter gefasst unter 55,80 EUR, an. Werden 55,80 EUR gerissen, könnte die Aktie in Richtung 52,40 EUR konsolidieren. Hinweis: Da die Aktie sehr markteng ist, sollten Stopps mental und nicht im System gesetzt werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 355,40 362,00 399,00 Ergebnis je Aktie in EUR 2,55 2,55 3,30 Gewinnwachstum 0,00 % 29,41 % KGV 24 24 18 KUV 0,8 0,8 0,8 PEG - 0,6 Dividende je Aktie in EUR 1,20 1,20 1,30 Dividendenrendite 1,99 % 1,99 % 2,15 % *e = erwartet

Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur