Alle 30 Tage Dividende: Möglichkeiten & Grenzen

Möchtest du alle 30 Tage eine Dividende erhalten? Warum denn eigentlich nicht. Ein monatliches passives Einkommen kann auch für Foolishe Investoren eine nette Alternative sein. Insbesondere, wenn man früher oder später von diesen Mitteln leben möchte und nicht gerade gut darin ist, sich beispielsweise jährliche Einkünfte einzuteilen.

Gibt es Möglichkeiten, alle 30 Tage eine Dividende zu bekommen? Ja, grundsätzlich schon. Allerdings auch einige Grenzen, die man als Foolisher Investor dabei bedenken sollte. Riskieren wir heute daher einen Blick auf Optionen und Einschränkungen. Sowie einige andere interessante Details.

Alle 30 Tage Dividende: Mehrere Möglichkeiten!

Als Investor kann man alle Pi mal Daumen 30 Tage eine Dividende erhalten. Mal sehr direkt, mal jedoch eher indirekt. Beide Optionen wollen wir heute im Folgenden ein wenig näher thematisieren.

Zum einen gibt es regelmäßige und sogar qualitative Ausschütter wie beispielsweise Realty Income. Dieser US-amerikanische Real Estate Investment Trust, der sogar den Beinamen The Monthly Dividend Company trägt, schüttet regelmäßig alle 30 oder auch 31 Tage eine Dividende an die Investoren aus. Selbst wenn solche Auszahler eher selten sind: Es gibt sogar weitere. Damit könnte man sich vom Grundsatz her ein Portfolio mit monatlichen Ausschüttungen aufbauen.

Zum anderen gibt es die Möglichkeit, den Zeitpunkt der Auszahlung effektiv zu timen. Aufgrund verschiedener Ex-Dividenden-Daten und insbesondere Zahldaten ist ein Timing möglich. Als Investor erhält man damit vermutlich selten alle 30 Tage eine Dividende. Aber es ist möglich, zumindest jeden kalendarischen Monat einen Teil des passiven Einkommens in deinem Depot einzustreichen. Recherche und das Timen der Auszahlungen könnten daher eine Alternative sein.

Grenzen, die es zu berücksichtigen gilt

Ein Investor, der alle 30 Tage eine Dividende erhalten möchte, sollte gewisse Grenzen und Risiken berücksichtigen. Zum einen ist beispielsweise ein solcher Ansatz in der Regel mit weniger Auswahl verbunden. Gerade Ausschütter mit monatlichen Auszahlungen sind eher eine Seltenheit. Wer aus diesem Aktienkreis wählen möchte, der schränkt sich stark ein. Nicht unbedingt die beste Option, wenn man ein diversifiziertes oder auch qualifiziertes Einkommensdepot errichten möchte.

Zum anderen darf man eines nicht tun: Nur für ein passendes Intervall in eine Dividendenaktie investieren. Und dabei womöglich einen Kompromiss eingehen, der ansonsten nicht zu dir als Investor passt. Timing sollte höchstens ein nettes, schmückendes Beiwerk sein, allerdings niemals prägend für eine Investitionsthese. Ja, eigentlich sollte man als Investor bei der Analyse nicht einmal darauf eingehen.

Alle 30 Tage eine Dividende zu erhalten, das kann daher der Anspruch eines Investors sein. Allerdings solltest du dafür keine faulen Kompromisse eingehen und auch nicht deine Aktienauswahl zu stark beschränken.

