Alle Museen in Griechenland wieder geöffnet

ATHEN (dpa-AFX) - Nach knapp drei Monaten Corona-Zwangspause und angesichts des Neustarts der Reisebranche hat das griechische Kulturministerium am Montag alle Museen des Landes geöffnet. "Es ist die beste Art, die Woche zu starten", sagte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis während eines Besuches der Agora, dem antiken Markt Athens unterhalb der Akropolis, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete. Bereits Ende Mai waren die griechischen archäologischen Stätten wieder geöffnet worden. Je nach Fläche der Museen gibt es eine Höchstzahl von Besuchern, die gleichzeitig in den Gebäuden sein dürfen.

Am Montag wurden die zwei wichtigsten Flughäfen des Landes, in Athen und Thessaloniki, für Flüge aus zahlreichen Staaten, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz geöffnet. Vom 1. Juli an sollen auch alle Regionalflughäfen Griechenlands für internationale Flüge öffnen. Der inländiche Flugverkehr findet regulär statt./tt/DP/eas