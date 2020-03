Allergan meldet Dividende für das zweite Quartal

Das irische Pharmazieunternehmen Allergan Plc (ISIN: IE00BY9D5467, NYSE: AGN) schüttet eine vierteljährliche Dividende von 74 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Die Auszahlung für das zweite Quartal erfolgt am Abschlussdatum der anstehenden Übernahme von AbbVie oder wird am 15. Juni ausgezahlt, falls der Abschluss noch nicht erfolgt ist. Record date ist der 16. April 2020. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet bezahlt der Konzern 2,96 US-Dollar an Dividende.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 169,23 US-Dollar (Stand: 18. März 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,75 Prozent. Im Februar 2017 gab Allergan erstmals die Zahlung einer vierteljährlichen Dividende bekannt (0,72 US-Dollar).

Allergan hat seinen Sitz in Dublin in Irland und entstand im Jahr 2015 nach der Übernahme des amerikanischen Konkurrenten Allergan durch Actavis für rund 66 Mrd. US-Dollar. In der Folge wurde der Name auf Allergan, Plc geändert. Allergan hat sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten für die Augen- und Hautpflege sowie Neuromodulatoren und weitere Pharmaprodukte spezialisiert. Allergan ist zudem als Botox-Hersteller bekannt. Der US-Biotechkonzern Abbvie plant eine Übernahme von Allergan für rund 63 Mrd. US-Dollar, wie bereits im Juni mitgeteilt wurde.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 4,35 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,08 Mrd. US-Dollar), wie am 10. Februar 2020 berichtet wurde. Die Aktie des Konzerns liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 mit 11,48 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 55,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de