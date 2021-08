Alles eine Frage der Logik: So könnten 1.000 % Kursgewinn Wirklichkeit werden!

Wie viele Aktien mit 1.000 % Kursgewinn befinden sich eigentlich in deinem Depot? Also Titel, die sich während der Haltedauer im Kurs mehr als verzehnfacht haben. Nur eine, oder vielleicht auch gar keine? Dann bist du, denke ich, in bester Gesellschaft. Und auch ich kenne so gut wie niemanden, der solch einen tollen Wert in seinem Bestand hat.

Dabei gibt es sie doch bekanntlich an jeder Ecke, die sogenannten „Tenbagger“. Doch handelt es sich bei ihnen meistens um sehr dynamische Werte. Beziehungsweise um Titel, bei welchen man zu einem Zeitpunkt hätte einsteigen müssen, an dem noch lange nicht eine solch fantastische Entwicklung ihres Aktienkurses abzusehen war. Denn es ist nun einmal so, dass sich erst mit der Zeit die jeweiligen Favoriten aus einem bestimmten Segment herausbilden.

Aber ich finde, man muss, um 1.000 % Kursgewinn zu erreichen, nicht unbedingt auf spekulative Werte setzen. Wenn man jetzt einmal logisch an diese Angelegenheit herangeht, dann könnte man Folgendes wahrnehmen. Nämlich, dass man dieses Kunststück auch mit ganz normalen „Blue Chips“ erreichen kann. Dafür braucht es aber ein gewisses Maß an Geduld, das der Investor mitbringen muss.

Der Faktor Zeit ist der Schlüssel

Das Problem, was ich bei vielen Anlegern erkennen kann, stellt sich folgendermaßen dar. Die meisten glauben nämlich, dass man gerade an der Börse sehr schnell sein Kapital vermehren kann. Dies mag auch in Einzelfällen durchaus möglich sein. Aber ich bin der Meinung, dass man gerade über den Faktor Zeit die besten Ergebnisse erreichen kann.

Dies wird deutlich, wenn man sich beispielsweise einmal die Entwicklung unseres DAX-Performance-Index anschaut. Laut Renditedreieck des Deutschen Aktieninstitutes (Stand 31.12.2021) erzielte ein Anleger, der Ende 1990 für 30 Jahre in den DAX investierte, eine jährliche Durchschnittsrendite von 7,9 %. Was sagt uns nun dieser Durchschnittswert in Bezug zu unseren erhofften 1.000 % Kursgewinn?

Ganz einfach. Besäßen wir eine Aktie, die uns nur diese durchschnittliche jährliche Rendite von 7,9 % liefert, dann könnten wir nach ca. 32 Jahren die ersehnten 1.000 % Kursgewinn auf dem Depotauszug ablesen. Hier ist es also die lange Haltedauer, die so etwas ohne viel Aufwand möglich macht. Aber ich weiß, was du jetzt denkst. Denn wer will schon gerne 32 Jahre auf diesen Erfolg warten?

Aber hier sollte man sich zwei Aspekte vor Augen halten. Und zwar erstens, dass es sicherlich besser ist, langfristig reich zu werden, als gar nicht. Und zweitens stellt der oben angesprochene Wert ja nur einen Durchschnitt dar. Viele Aktien schneiden ja in ihrer Performance wesentlich besser ab. Nehmen wir hier als Beispiel nur einmal den bekannten deutsche Sportartikelhersteller Adidas. Die Aktie des Konzerns lieferte nämlich alleine in den letzten 20 Jahren einen Kursanstieg von insgesamt 1.546 % ab (Stand: 06.08.2021).

Mein Fazit

Wer Kursgewinne von 1.000 % und mehr erreichen möchte, muss sich meines Erachtens nicht unbedingt auf heiße Spekulationen einlassen. Auch mit den Aktien von ganz normalen großen und international bekannten Unternehmen ist dies möglich. Man muss eben nur ein wenig Geduld haben und einen langen Anlagehorizont mitbringen.

Dies mag für den einen oder anderen jetzt etwas langweilig erscheinen. Doch nicht jeder Anleger möchte bei seinen Investitionen auf spekulative Werte setzen. Es gibt auch die Investoren, die sich entspannt zurücklehnen und ihren Aktien einfach über die Jahrzehnte beim Steigen zusehen. Und ich sage es hier ganz offen, dass auch ich zu dieser Gruppe gehöre.

Der Artikel Alles eine Frage der Logik: So könnten 1.000 % Kursgewinn Wirklichkeit werden! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Buffetts Mega-Milliardenwetten zum Nachahmen

Bis zu 108 Mrd. US-Dollar investiert Investorenlegende Warren Buffett in nur ein einziges Unternehmen. Das zeugt von riesigem Vertrauen in das Zukunftspotential.

Buffett hat so einige Mega-Milliardeninvestments in seinem Portfolio. Wir haben sie näher analysiert, und angesehen, inwieweit sie sich zum Nachahmen eignen.

Du kannst alle Details und unsere Tipps dazu erfahren, indem du unseren kostenlosen Spezialreport hier anforderst.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images