Alles inklusive, absolut flexibel, ohne lange Laufzeit: Mit Auto Abo SIXT+ beweist sich SIXT einmal mehr als Taktgeber der Mobilitätsbranche

Als Antwort auf veränderte Mobilitätsbedürfnisse entwickelt SIXT ein absolut flexibles, monatlich kündbares All-Inclusive Auto Abo

Top-Preis-Leistungsverhältnis: Ab 349 Euro monatlich bietet SIXT+ ein Rundum-Sorglos-Paket für die Nutzung neuester Fahrzeugmodelle inklusive Haftpflicht, Vollkaskoschutz, Zulassung, Werkstattkosten, TÜV

Smarte Digitalisierung: SIXT+ ganz einfach und unkompliziert über die SIXT App buchen und verwalten

Konsequente Erweiterung der Mobilitätsplattform SIXT ONE: Mit SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ erhält der Kunde auf Knopfdruck Zugang zu passgenauer Mobilität - von wenigen Minuten bis hin zu mehreren Monaten

Pullach, 17 Juni 2020 - Die letzten Wochen haben unser Land elementar und nachhaltig verändert, auch die Bedürfnisse nach Mobilität. SIXT bietet deshalb mit seinem neuen Angebot SIXT+ eine absolut moderne und flexible Form individueller Mobilität. Seit jeher ist es das Bestreben von SIXT, seinen Kunden sehr genau zuzuhören und Angebote ihren Bedürfnissen anzupassen. Diesen erfolgreichen Weg setzt der internationale Mobilitätsanbieter nun konsequent fort. Viele Menschen wären gerade in der aktuellen Situation wie auch in der Zeit nach der Corona-Krise mobil und unabhängig - doch scheuen sie vor allem in unsicheren Zeiten die Risiken eines Autokaufs: Oft wird zunächst ein Kredit benötigt, Anschaffung, Zulassung und Versicherung sind mit Aufwand verbunden und nicht zuletzt sorgen sich viele vor jahrelanger Bindung, unvorhergesehenen Werkstattkosten und einer oft hohen Schlussrate.

Wie Streaming für die Straße: Nutzen statt Kaufen liegt voll im Trend SIXT+ ist die perfekte Lösung für immer mehr Deutsche, die zwar ein eigenes Auto nutzen, sich aber zugleich nicht durch Kauf für Jahre daran binden möchten. Anders als bei Carsharing oder Kurzzeitmieten bekommt der Kunde mit SIXT+ ein eigenes Fahrzeug, das er wie ein Privat-Auto für den gewünschten Zeitraum nutzen kann. Das Rundum-Sorglos-Paket inklusive Haftpflicht, Vollkaskoschutz, Zulassung, Werkstattkosten, TÜV, Service und vielem mehr ist schon ab 349 Euro pro Monat und ganz ohne lange Vertragslaufzeiten erhältlich. So ist SIXT+ nach einer Mindestlaufzeit von nur 30 Tagen unkompliziert monatlich kündbar.

Stets neueste Fahrzeugmodelle: Vom Kleinwagen bis zur Limousine Zudem kommen Abonnenten bei SIXT+ in den dauerhaften Genuss neuester Fahrzeugmodelle. Und das nicht nur ganz ohne Wertverlust, sondern auch ohne hohe Anzahlung und ohne lange Lieferzeiten. Dabei besteht die Wahl zwischen verschiedenen Fahrzeugkategorien: vom Kleinwagen bis hin zur Luxus-Limousine. Nach Vertragsabschluss sind die Autos an SIXT Stationen in über 30 Städten in ganz Deutschland innerhalb weniger Tage verfügbar.

SIXT ermöglicht es damit, mehr Menschen mobil zu sein, für die ein klassischer Autokauf aus verschiedenen Gründen keine Option ist. Für Viele wird SIXT+ damit auch eine Chance, geliebte Menschen leichter zu treffen und für einander da zu sein, nachdem es so lange nicht möglich gewesen ist.

Konstantin Sixt, Vertriebsvorstand der Sixt SE: „SIXT kommt nachdenklich aus der Corona-Krise - aber auch lebendig und entschlossen. Unser neues Angebot SIXT+ ist die konsequente Antwort auf die veränderten Mobilitätswünsche der Gesellschaft - weit über die Corona-Zeit hinaus. Mit SIXT+ erweitern wir unser Portfolio flexibler Miet-Angebote sowie den Service über unsere App optimal. Unsere großartigen Mitarbeiter und wir haben unser Unternehmen immer weiterentwickelt. Das tun wir seit über 100 Jahren und das tun wir auch jetzt. Nicht wegen der Corona-Krise, sondern trotz der Krise. Denn SIXT denkt immer weiter. Und bei SIXT geht es immer weiter!“

SIXT+ wird Teil der Mobilitätsplattform SIXT ONE Buchbar ist das neue Angebot SIXT+ auf der neu gestalteten Seite sixt.de sowie in der SIXT App. Damit vereint SIXT ein in der Mobilitätsbranche einzigartiges Produktportfolio: Als erstes Unternehmen weltweit bietet SIXT mit SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und jetzt auch SIXT+ Mobilitätslösungen für jeden Bedarf auf nur einer einzigen Plattform. Von Carsharing für wenige Minuten über Urlaubsmieten für einige Wochen bis hin zu Auto Abos von mehreren Monaten. Kunden können zudem jederzeit ihre Vertragsdaten online über die Website oder mobil über die App einsehen und bearbeiten, flexibel Laufleistung dazubuchen und in Kürze auch einen Zusatzfahrer zu- und abbuchen. Damit bietet SIXT seinen Kunden absolute Nutzerfreundlichkeit, maximale Flexibilität und volle Transparenz. Mit SIXT+ beweist sich der internationale Mobilitätsanbieter einmal mehr als Taktgeber der Branche.

