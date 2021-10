Alles ist schlecht! Beginn der Berichtssaison entscheidend!

Replaced by the video

Beachtlich ist zum Wochenauftakt an der Wall Street im Grunde nur eines: dass die Kurse nicht noch schwächer in den Tag starten! Global anziehende Energie- und Metallpreise schreiben die Renditen bei Anleihen in den Norden. US-Staatsanleihen werden aufgrund des Columbus Feiertags geschlossen! Goldman Sachs reduziert zudem die Wachstumsprognosen für die US-Konjunktur in 2021 und 2022. Der Startschuss für die Berichtssaison wird in dieser Woche entscheidend sein. Basierend auf den letzten fünf Jahren, dürften die Ziele überwiegend geschlagen werden.

0:00 - Intro

0:26 - Aktienmarkt unter Druck

1:44 - Schätzungen Inflation und Konjunktur

3:44 - Wirtschaft verliert an Dynamik

7:00 - Inflation: Meldungen aus China und Indien

8:54 - Engpässe

10:22 - Bondmärkte

11:51 - Startschuss für die Berichtssaison

13:56 - Werden die Gewinnerwartungen geschlagen?

16:56 - China: Techwerte, Immobilienwerte, Taiwan

18:29 - Up- und Downgrades

21:18 - Cäsar

