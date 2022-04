Allete zahlt seit 72 Jahren eine Dividende an die Investoren

Der amerikanische Energiekonzern Allete Inc. (ISIN: US0185223007, NYSE: ALE) wird am 1. Juni 2022 eine Quartalsdividende von 0,65 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 16. Mai 2022.

Der Konzern aus Duluth, im US-Bundesstaat Minnesota, zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 2,60 US-Dollar an die Aktionäre. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 61,08 US-Dollar (Stand: 28. April 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 4,26 Prozent. Allete zahlt seit 1950 ununterbrochen eine Dividende aus. Zu Allete gehören die Firmen Minnesota Power, Superior Water, Light and Power, BNI Energy sowie Allete Clean Energy. Das Unternehmen erzielte im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 einen operativen Umsatz von 399 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 320,4 Mio. US-Dollar) bei einem Nettogewinn von 48,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 41,4 Mio. US-Dollar), wie am 16. Februar 2022 berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 7,94 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,46 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. April 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de