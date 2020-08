Allgeier will eine Dividende ausschütten

Das IT-Unternehmen Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633) hat aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs 2019 entschieden, dass die Ausschüttung einer Dividende von 0,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 angemessen und gerechtfertigt ist und werden der Hauptversammlung einen entsprechenden Beschlussvorschlag unterbreiten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 48,50 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit 0,10 Prozent.

Die Entscheidung wurde vor dem Hintergrund des anhaltend guten Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr 2020 getroffen. Die Hauptversammlung der Allgeier SE soll am 24. September 2020 stattfinden. Im Vorjahr lag die Dividende ebenfalls bei 0,50 Euro. Der Hauptversammlung soll auch die Abspaltung der Nagarro Gruppe zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Schließlich haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, dass die eigenen Aktien der Allgeier SE noch vor Wirksamwerden der Abspaltung der Nagarro Gruppe veräußert werden sollen. Die Allgeier SE hält derzeit 105.351 eigene Aktien. Die Veräußerung der eigenen Aktien soll in den kommenden drei Monaten über die Börse oder als sogenannter Blocktrade an interessierte Investoren erfolgen.

Der Umsatz des Allgeier Konzerns stieg im ersten Halbjahr 2020 gegenüber den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 um 4 Prozent auf 394,8 Mio. Euro, wie am 30. Juli berichtet wurde. Das Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) betrug 25,5 Mio. Euro (Vorjahr: 10,6 Mio. Euro).

Redaktion MyDividends.de