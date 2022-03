Allianz-Aktie: Chance verpasst?!

Die Allianz-Aktie war zwischenzeitlich wirklich sehr, sehr günstig. Auf einem Aktienkurs von 180 Euro kam der DAX-Versicherer bis auf 6 % Dividendenrendite. Zwischenzeitlich sogar leicht mehr, als der Aktienkurs tiefer gepurzelt ist.

Allerdings konnte die Allianz-Aktie jetzt wieder vermehrt zulegen. Mit einem Aktienkurs von 203,75 Euro ist der günstigste Kurs jetzt jedenfalls nicht mehr möglich. Zumindest der günstigste bis jetzt; wohl dem, der preiswert investiert hat!

Aber haben Investoren diese Chance jetzt verpasst? Nicht unbedingt. Vergessen wir nicht, dass der DAX-Versicherer auch jetzt noch ein preiswertes Bewertungsmaß besitzt. Und das, obwohl die Aktie innerhalb kürzester Zeit sogar 13,2 % an Börsenwert zugelegt hat. Erneut: Wohl dem, der auf dem bisherigen Tief zukaufte.

Allianz -Aktie: Noch immer nicht teuer!

Selbst auf dem aktuellen Aktienkurs von 203,75 Euro ist die Bewertung nicht zu teuer. Gemessen an einem 2021er-Gewinn je Aktie in Höhe von 15,96 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bei 12,8. Für mich ist jedoch relevanter, was der bereinigte Wert hergibt. Ohne Sondereffekte, ohne belastende Rückstellung wäre der DAX-Versicherer vermutlich an das 2019er-Niveau von 18,90 Euro herangekommen. Auf Basis dieses Wertes liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht einmal bei 11.

Aber auch die Dividendenrendite ist weiterhin hoch. Bei einer voraussichtlich ausgezahlten Dividende von 10,80 Euro liegt der Wert bei 5,30 %. Viel passives Einkommen ist entsprechend ebenfalls noch möglich. Wobei auf bereinigter Basis unter 60 % des Gewinns für die Dividende verwendet werden würde.

Die Allianz-Aktie besitzt ein noch besseres Fundament, als die Bewertungsbasis widerspiegelt. Das Management rechnet bis zum Jahr 2024 mit einem moderaten Ergebniswachstum im einstelligen Prozentbereich und bereinigt. Mit einem Ergebniswachstum je Aktie von 5 bis 7 % p. a. sollte sich die Bewertung weiter relativieren. Auch die Dividende soll weiter klettern. Mit über 5 % Dividendenrendite kann selbst ein moderates Dividendenwachstum langfristig einen bedeutenden Unterschied ausmachen.

Noch immer nicht unattraktiv!

Blicken wir auf die Allianz-Aktie aus einem anderen Winkel: Würden wir nicht wissen, dass die günstigen Tage vorbei sind, würden wir die Aktie nicht näher in den Fokus rücken? Wann bekommen wir die Chance, den DAX-Versicherer mit über 5 % Dividendenrendite und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 10 erhalten?

Der Tiefpunkt ist vorbei. Keine Frage: Kurzentschlossene hätten schon jetzt eine nette Kursrendite eingefahren, wenn sie bei ca. 180 Euro je Aktie gekauft hätten. Aber auch heute ist das Gesamtpaket nicht weniger attraktiv. Vor der DAX-Dividendensaison kann diese Bewertung noch eine Menge Potenzial beinhalten. Sowohl im Hinblick auf die Dividende als auch insgesamt.

Der Artikel Allianz-Aktie: Chance verpasst?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images