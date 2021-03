ALLIANZ - Aktie setzt leicht zurück. Neuer Rallyschub in Kürze?

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 212,950 € (XETRA)

Die Aktie der Allianz stürzte im März 2020 auf ein Tief bei 117,10 EUR ab. Dort drehte der Wert wieder nach oben und erholte sich auf ein Hoch bei 194,76 EUR. An dieses Hoch aus dem Juni 2020 schloss sich eine längere Konsolidierung, aus der die Aktie am 09. November nach oben ausbrach.

Dieser Ausbruch leitete eine Rally auf 208,35 EUR ein. Am Montag durchbrach die Aktie nach einem mehrtägigen Kampf dieses Hoch. Seit Dienstag konsolidiert der Wert, behauptet sich aber deutlich über 208,35 EUR.

Kaufwelle nur kurz unterbrochen?

Das Chartbild der Allianz-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Rally seit März 2020 ist intakt. Diese Rally könnte in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen. Ein Anstieg in Richtung 232,60 EUR und damit an das Hoch aus dem Jahr 2020 wäre möglich. Rücksetzer in Richtung 208,35 EUR wären völlig unproblematisch.

Sollte die Aktie allerdings unter 199,46 EUR zurückfallen, dann könnte sie unter Druck geraten. Ein Rücksetzer in den Bereich um 175 EUR wäre möglich.

