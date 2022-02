Allianz-Aktie: Vor Q4-Zahlen & vor DAX-Dividendensaison ein Kauf?

Ob die Allianz-Aktie ein Kauf ist, das hängt von wirklich vielen Faktoren ab. Beispielsweise davon, ob man einen Versicherer im Depot haben möchte. Gerade jetzt mit steigenden Zinsen als Rückenwindfaktor ist das vielleicht nicht die verkehrteste Überlegung. Wobei die Kehrseite ist, dass der DAX-Versicherer sensibel auf die Konjunktur und die Krisenereignisse reagiert.

Aber vereinfachen wir unseren Blickwinkel heute etwas: Die Allianz-Aktie könnte vor dem Zahlenwerk für das vierte Quartal und vielleicht auch vor der DAX-Dividendensaison ein Kauf sein. Jedenfalls ist die Bewertung eher günstig, das Zahlenwerk solide. Und stabile Kapitalrückführungen mit der Aussicht auf Wachstum nähren derzeit ein solides Fundament.

Allianz-Aktie: Ein Kauf? Vielleicht …

Fangen wir bei der Bewertung an: Bei einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 227 Euro käme die Allianz-Aktie jedenfalls auf eine Dividendenrendite von ca. 4,22 %, und das ist ein Wert, den wir erhalten, ohne eine wahrscheinliche Dividendenerhöhung mit einzupreisen. Ohne Zweifel handelt es sich im DAX um einen Ausschütter mit hohen Vorzügen.

Allerdings ist das Gesamtbewertungsbild vergleichsweise preiswert. Ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von nicht einmal 1,2 und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von voraussichtlich ca. 12 bilden einen günstigen Mix, der natürlich auch seine Schwächen beinhaltet. Beispielsweise die angesprochene Zyklizität. Oder den möglichen Schadensersatz bei den Structured Alpha Fonds. Aber auch jede Menge Stärken.

Positiv ist bei der Allianz-Aktie der operative Verlauf während COVID-19 und der Pandemie. Es hat zwar einen kleineren Knick gegeben. Aber unterm Strich auch ein 2020er-Ergebnis je Aktie über 16 Euro. Mit der weitgehenden Rückkehr zur Normalität im Jahr 2021 erreichen wir entsprechend das Bewertungsmaß von vor der Pandemie. Bloß, dass der Aktienkurs noch ein wenig unter dem Bestwert liegt.

Zudem rechnet das Management der Allianz-Aktie in den folgenden Geschäftsjahren mit einem Ergebnisplus zwischen 5 und 7 %. In drei Jahren sollte das Kurs-Gewinn-Verhältnis entsprechend bei einem Wert von knapp über 10 liegen. Die Dividendenrendite dürfte auf über 4,8 % anwachsen. Das ist die Perspektive, die unternehmensorientiert für mich jedenfalls eine Menge Potenzial bereithält. Vielleicht gerade jetzt, wo wir noch nicht die frischen Zahlen kennen. Oder die Dividende für das Geschäftsjahr 2021.

Auch andere Überraschungen …?

Bei der Allianz-Aktie besteht die Möglichkeit für anderweitige Überraschungen. Aktienrückkäufe können ein weiterer Katalysator sein, das Management des DAX-Versicherers hat zuletzt damit begonnen, eigene Aktien zu kaufen und einzuziehen.

Wenn ich alle diese Faktoren sehe und bewerte, so erkenne ich insgesamt einen soliden Chance-Risiko-Mix. Den ich allerdings bereits vor einigen Monaten gekauft habe und wo ich jetzt nicht die Allokation erhöhen möchte. Wäre dem nicht so, so würde ich vermutlich auch jetzt vor der DAX-Dividendensaison und vor den Zahlen für das vierte Quartal einen näheren Blick riskieren. Vielleicht ist das ja auch für dich eine Option.

Der Artikel Allianz-Aktie: Vor Q4-Zahlen & vor DAX-Dividendensaison ein Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images