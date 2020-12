ALLIANZ - Aktie wieder am Entscheidungslevel

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 200,850 € (XETRA)

In der jüngsten, im Rahmen von Godmode PLUS erschienen Analyse zur Allianz-Aktie hatte ich den mehrfachen Ziel- und Widerstandsbereich herausgearbeitet, der sich zwischen 196,59 und 203,58 EUR aufspannt. Und wie beschrieben, kam es in diesem Bereich zunächst zu einem Kursrückgang, der die Bedeutung als charttechnische Widerstandszone unterstreicht.

Mittelfristige Weichenstellung steht an

In der Spitze fiel der Wert bis 187,10 EUR, ehe auf Höhe eines stützenden Zwischentiefs der nächste Kaufimpuls einsetzte. Dieser treibt die Aktie nun erneut an die Hürden bei 200,43 und 203,58 EUR. Solange die letztgenannte Marke nicht per Schlusskurs überwunden wurde, ist der Weg in Richtung der nächsthöheren Kursziele bei 214,66 EUR und das nächste Kurszielcluster bei 224,58 bis 226,26 EUR verstellt.

Sollte die Aktie der Allianz unter 193,64 EUR fallen, wäre ein kleines Verkaufssignal aktiv, dem mit einem Bruch der 187,10 EUR-Marke ein großes folgen könnte. In diesem Fall sollte man sich auf Verluste bis zur früheren Abwärtstrendlinie auf Höhe von 180,00 EUR einstellen, ehe der nächste große Anstieg erfolgen kann. Darunter wäre allerdings schon ein Einbruch bis 170,12 EUR möglich.

Allianz Chartanalyse (Tageschart)

