ALLIANZ - Aufwärtsdruck baut sich technisch auf

Bei der Allianz habe ich immer diesen sehr bärischen Big Picture Count meines Kollegen André Tiedje im Hinterkopf. Da doch eine Menge gerade seiner langfristigen Counts aufgehen, habe ich Respekt vor dem betreffenden Basiswert. Fakt ist aber, dass im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster nach meiner charttechnischen Lesart ein inverser Boden entstanden ist, der ein größeres SKS Muster zu einem größeren Fortsetzungsmuster nach oben morphen dürfte. Bei 205 EUR liegt das entscheidende richtungsweisende Cluster im Markt. An dieser Preismarke entscheidet sich die weitere mittelfristige Ausrichtung. Steigt der Aktienkurs auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 205,50 EUR an, aktiviert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionsziel 255 EUR. Unbedingt zu erwähnen ist eine bei 213-214 EUR kreuzende rot gestrichelte flache Widerstandslinie, die eine Aufwärtsbewegung noch aufhalten könnte. (Mit dicken blauen Pfeilen visualisiere ich in den Prognoseskizzen Signale, die m.E. stark sind. Mit dicken schwarzen moderate bis gute Signale. Mit dünnen, grauen visualisiere ich schwache Signale).

Das sich verändernde Zinsumfeld scheint gut für den Banken- und Versicherungssektor zu sein.

