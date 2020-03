ALLIANZ - Bullen schlagen zurück!

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 139,520 € (XETRA)

Es dürfte momentan wohl nur sehr wenige Aktien geben, in denen es nicht dynamisch und volatil zugeht. Die Allianz-Aktie macht dabei keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil. Mit einem Plus von über 13 % führt sie heute sogar die Gewinnerliste im Dax an und zeigt sich damit extrem schwungvoll.

So stark die heutigen Kursgewinne auch erscheinen mögen, der Blick auf den Chart zeigt, dass mit diesen immer noch keine Entwarnung gegeben werden kann. Zwar hat sich der Kurs dank der heutigen Entwicklung deutlich von seinem Wochentief bei 117,10 EUR entfernt, von einem neuen Aufwärtstrend oder gar neuem Bullenmarkt kann jedoch noch nicht gesprochen werden. Daran ändert in meinen Augen auch die Tatsache wenig, dass die Käufe im Unterstützungsbereich bei 118,40 EUR einsetzten. In meinen Augen handelt es sich vielmehr um eine technische Reaktion auf die starken Kursverluste und die Aktie läuft im Anschluss Gefahr, noch einmal auf ein neues Tief zurückzufallen. Bei 118,40 EUR wird es dann erneut kritisch, da sich unterhalb dessen weiteres Abwärtspotenzial auch bis in den zweistelligen Preisbereich ergeben würde.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)