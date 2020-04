ALLIANZ - Der Anfang vom Ende?

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 161,860 € (XETRA)

Seit dem Crashtief Mitte März bei 117,10 EUR konnte sich die Allianz-Aktie dynamisch erholen und erreichte dabei eine langfristige, bis in das Jahr 2011 zurückführende Aufwärtstrendlinie und den Widerstand bei 170,12 EUR. Von dieser Marke prallte der Wert im gestrigen Handel nach unten ab und entfaltet damit die erwartet limitierende und bärische Wirkung. Heute setzt sich der Einbruch fort, wobei sowohl das Zwischenhoch bei 163,74 EUR und eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie durchbrochen werden. Auch von der langfristigen Trendlinie hat sich der Wert damit nach Süden verabschiedet.

Die Erholungsphase ist damit zumindest unterbrochen worden und Gefahr einer Korrekturausweitung -ja sogar einer Fortsetzung der großen Verkaufswelle seit Ende Februar - steigen damit deutlich.

Das rettende Ufer in weiter Ferne

Um einen Rückfall an die zentrale Unterstützung bei 146,96 EUR noch zu verhindern, müsste die Aktie jetzt direkt wieder über 167,00 EUR ausbrechen. In der heutigen Verfassung scheint diese Aufgabe fast unlösbar. Und selbst bei einem Anstieg über 167,00 EUR warten die bekannten Kursbarrieren um 170,12 EUR in unmittelbarer Nähe.

Sollte mit dem gestrigen Hoch dagegen die Erholung der letzten Wochen beendet worden sein, dürfte der heutige Tag nur ein Vorgeschmack dafür sein, was den Anteilen der Allianz noch blühen kann. Zunächst dürfte die 146,96 EUR-Marke innerhalb weniger Tage erreicht werden. Darunter könnte sich der Abverkauf weiter beschleunigen und zunächst bis 137,00 EUR führen. Aber selbst ein direkter Einbruch bis 117,10 EUR kann in diesem Fall nicht mehr ausgeschlossen werden.

