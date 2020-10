ALLIANZ - Erholung seit März in Gefahr

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 162,180 € (XETRA)

Mitte September löste die Aktie der Allianz eine im Juni begonnene Dreieckskonsolidierung nach unten auf und generierte damit ein mittelfristiges Verkaufssignal. Zudem setzte der Wert wieder unter die zuvor stabilisierenden Tiefs des Jahres 2018 bei 170,29 EUR zurück und durchbrach zugleich auch die langfristige Aufwärtstrendlinie.

Nächste Verkaufswelle kündigt sich an

Nach dieser Fülle an bärischen Signalen fiel die Aktie bis 160,10 EUR, eine Marke, die nach einer kurzen Erholungsphase jetzt wieder angesteuert wird. Sie dürfte in Kürze gebrochen und anschließend auch die Unterstützung bei 157,74 EUR attackiert werden. Abgaben unter die Marken würden für eine mehrtägige Verkaufswelle bis 150 EUR und später bis an den Unterstützungsbereich um 139,00 EUR sorgen. Damit wäre auch die Erholungsphase seit dem Märztief beendet.

Sollte die Unterstützung bei 157,74 EUR dagegen verteidigt werden, könnte eine Erholung bis 170,92 EUR und darüber ggf. bis an die langfristige Aufwärtstrendlinie führen. Allerdings könnte man erst bei Kursen über 177,40 EUR von einer bullischen Trendwende sprechen.

