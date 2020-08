Allianz & Etsy: Nach den Q2-Zahlen weit oben auf meiner Watchlist!

Ist es für Foolishe Investoren ratsam, ein einzelnes Quartal überzubewerten? Nein, natürlich nicht. Allerdings sollten Investoren stets das Zahlenwerk in den großen Kontext einordnen und in einem größeren Bild ihre Rückschlüsse hieraus ziehen. Das wiederum ist mithilfe der Updates in Krisenzeiten durchaus möglich.

Zwei Quartalszahlen, die mich dabei vergleichsweise gefesselt haben, sind die von Etsy und der Allianz. Entsprechend könnten die beiden Aktien jetzt auf meiner Nachkaufliste stehen. Zumindest auf meiner Watchlist sind diese beiden Vertreter weit nach oben gerutscht.

Warum, fragst du dich? Und ob sie womöglich auch etwas für dich sind? Zumindest eine Frage hiervon kann ich dir beantworten. Nämlich, indem ich meine Beweggründe jetzt mit dir teile.

Etsy: Wachstum hält an, Bewertung ist gerechtfertigt!

Eine erste Aktie, die definitiv bemerkenswerte Quartalszahlen publiziert hat, ist die von Etsy. Um es in aller Kürze zu formulieren: Die Plattform wächst aufgrund des Coronavirus konsequent weiter, auch nichtfinanziell. Allerdings kletterten Umsatz und Gross Merchandise Volume im Jahresvergleich um jeweils über 100 %. Eine definitiv starke operative Performance!

Der Grund, weshalb ich überlege, weiter in Etsy zu investieren, hängt jedoch nur mittelbar mit diesen Zahlen zusammen. Denn insbesondere der Ausblick und die längerfristige Perspektive erscheint mir besonders stark: Etsy rechnet nämlich im dritten Quartal erneut mit einem Anstieg beim Gross Merchandise Volume und dem Umsatz von bis zu 115 %. Das wiederum zeigt: Nein, der Wachstumseffekt im zweiten Quartal ist nicht bloß kurzweiliger Natur.

Etsy scheint ernsthaft vor einem signifikanten Wachstumssprung zu stehen, der die Plattform bedeutend bekannter machen dürfte. Das Momentum zieht sich weiter und ist überproportional zu dem bisherigen Wachstum. Im ersten Quartal steigerte der E-Commerce-Akteur schließlich seine Erlöse um lediglich knapp 34,7 %.

Die Aktie von Etsy hat zwar in den letzten Tagen und Wochen massiv zugelegt und neue Rekordhochs erreicht. Es könnte allerdings Zeit für eine Neubewertung sein. Etsy ist derzeit womöglich dabei, sich im Mainstream des E-Commerce zu etablieren. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16 Mrd. US-Dollar scheint das Potenzial im Wachstumsmarkt des Onlinehandels noch lange nicht ausgereizt.

Allianz -Aktie: Einbruch von 30 %, und im nächsten Jahr?

Eine zweite Aktie, bei der so mancher Investor womöglich ein kurzlebiges Dejà-vu hatte, ist die der Allianz. Die Ergebnisse des DAX-Versicherers sind insgesamt innerhalb des ersten Halbjahres um knapp unter 30 % eingebrochen. Der Umsatz trat auf der Stelle und kam auf den gleichen Wert des Vorjahres. Zugegebenermaßen ein etwas schwächeres Abschneiden im ersten Halbjahr dieses Geschäftsjahres.

Was ist also der Deal hinter der Aktie? Eigentlich ziemlich einfach: Selbst wenn das Zahlenwerk der Allianz in diesem Jahr um 30 % einbrechen sollte, so läge die Bewertung mit einem 2020er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 14 noch immer im eher preiswerten Rahmen. Die Dividende ist stabil und derzeit hoch bei über 5 %. Das ist ein interessanter und vergleichsweise günstiger Mix.

Irgendwann wird das Coronavirus außerdem vorbei sein. Wenn die Allianz dann erneut in ihre 2019er operative Spur zurückfindet, so wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis voraussichtlich auf knapp 10 sinken. Die Dividendenrendite dürfte hoch bleiben, mindestens bei 5 %. Eigentlich ist die Allianz-Aktie daher eine klassische Turnaround-Chance. Bei der wir als Investoren bloß warten müssen, wann das Coronavirus vorbei ist und damit auch die operative Schwächeperiode.

Allianz & Etsy: Auch etwas für dich?

Die Aktien von Allianz und Etsy stehen weit oben auf meiner Watchlist. Über die Gründe haben wir jetzt gerade gesprochen. Bleibt zum Abschluss die Frage, ob einer dieser beiden Gesamtmixe auch etwas für dich ist.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

