ALLIANZ - Frühjahrsrally steht auf dem Spiel

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 212,050 € (XETRA)

Nach der steilen Kaufwelle im Februar und März, erreichte die Aktie der Allianz den übergeordneten Kurszielbereich um 225,00 EUR, an dem der Wert zunächst in eine Konsolidierung überging. Nach dem Dividendenabschlag und der Verteidigung der Unterstützung bei 208,35 EUR kam zwar wieder Schwung in die Aktie des Versicherers, doch nach einem kurzen Ausflug auf ein neues Rallyhoch bei 223,50 EUR kamen die Bären zurück. Wie erwartet drückten sie den Kurs an die zentrale Unterstützung bei 208,35 EUR.

Trendwendemuster kurz vor Aktivierung

Sollte die 208,35 EUR-Marke jetzt unterschritten werden, wäre ein bärisches Doppeltop aktiv und infolge der Auslösung dieses Trendwendemusters zunächst mit Abgaben bis 200,00 EUR und darunter bis an den wichtigen Supportbereich von 192,82 bis 194,60 EUR zu rechnen. Hier könnte eine deutliche Erholung starten. Wird der Kurseinbruch dort nicht gestoppt, kann die 185,46 EUR-Marke auf Höhe der langfristigen Aufwärtstrendlinie angesteuert werden.

Etliche Barrieren auf der Oberseite

Die gestrige Erholung hat gezeigt, dass die Käufer die Unterstützung nicht ohne Gegenwehr aufgeben werden. Trotzdem müsste jetzt mindestens der Bereich der Hürde bei 215,65 EUR und idealerweise direkt im Anschluss auch die 219,00 EUR-Marke überwunden werden, um von einer erfolgreichen Verteidigung der Marke sprechen zu können. In diesem Fall stünde eine Aufwärtsbewegung bis 225,00 und 232,60 EUR an.

Allianz Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)