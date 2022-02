ALLIANZ - Heute der Durchbruch auf neues 20-Jahres-Hoch?

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 231,950 € (XETRA)

Seit im September letzten Jahres die langfristige Aufwärtstrendlinie verteidigt wurde, befindet sich die Allianz-Aktie wieder in einem dynamischen Aufwärtstrend. Dieser führte schon im Januar über das bisherige Rallyhoch bei 223,50 EUR und in der Folge in einer volatilen Aufwärtsbewegung bis an die 232,80-EUR-Marke, die gestern schon erreicht wurde.

Rallyfortsetzung Richtung 241,00 EUR möglich

Hierbei handelt es sich um das Hoch aus dem Februar 2020, das vor dem Corona-Crash den Gipfelpunkt eines über zehnjährigen Aufwärtstrends markiert hatte. Wird die 232,80-EUR-Marke jetzt also überwunden, wäre ein starkes Kaufsignal aktiviert und mit Zugewinnen bis 241,00 EUR und darüber 252,00 EUR zu rechnen. Mittelfristig könnte die Allianz-Aktie sogar bis 260,51 EUR anziehen. Hierbei handelt es sich um ein markantes Zwischenhoch aus dem Jahr 2002, das einen übergeordneten Widerstand darstellt.

Unter 226,00 EUR könnte scharfe Korrektur folgen

Der volatile, leicht keilförmige Charakter des Anstiegs seit Mitte Januar könnte allerdings auch auf eine Topbildungsphase hindeuten, sofern der Ausbruch über 232,60 EUR schon vor der 236,00-EUR-Marke wieder abverkauft und die Aktie unter 226,00 EUR durchgereicht würde. In diesem Fall müssten die Bullen bei 220,05 EUR, spätestens jedoch bei 213,85 EUR neues Aufwärtsmomentum aufbauen. Andernfalls wäre die Rallyphase beendet und eine mittelfristige Korrektur bis 208,35 und 196,36 EUR die Folge.

Charttechnisches Fazit: Die Allianz-Aktie hat heute die Chance, auf ein neues 20-Jahres-Hoch auszubrechen. In der Folge dürfte der Aufwärtstrend bis 241,00 EUR fortgesetzt werden.

Allianz Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)