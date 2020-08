ALLIANZ - Kaufsignal in Kürze?

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 186,660 € (XETRA)

Die Aktie der Allianz befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte innerhalb dieser Bewegung am 21. Februar 2020 auf ein Hoch bei 232,60 EUR. Zuletzt hatte die Aktie am 20. Mai 2002 auf diesem Niveau notiert.

Anschließend fiel der Aktienkurs auf die Unterstützung bei 116,60 EUR zurück. Von dort aus erholte sich die Aktie bis fast an den Widerstand bei 195,80 EUR. Seit diesem Hoch vom 05. Juni 2020 konsolidiert der Wert in einem symmetrischen Dreieck. Im heutigen Handel nähert er sich der Oberkante des Dreiecks bei aktuell 189,10 EUR stark an. Die Unterkante des Dreiecks liegt aktuell bei ca. 173,77 EUR.

Neue Kaufwelle oder kurzfristiger Rücksetzer?

Gelingt der Allianz-Aktie ein Ausbruch über 189,10 EUR, dann könnte eine weitere Rally starten. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung 220 EUR und vielleicht sogar 232,60 EUR führen. Allerdings dreht die Aktie intraday knapp unterhalb der Dreiecksoberkante wieder nach unten ab. Daher droht zunächst noch einmal ein Rücksetzer in Richtung der Dreiecksunterkante.

Allianz-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)