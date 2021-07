ALLIANZ - Kommt es jetzt zum großen Knall?

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 209,350 € (XETRA)

Nach der Korrektur an die 208,35 EUR-Marke griffen die Bullen bei der Aktie der Allianz noch einmal zu und sorgten Anfang Mai für eine deutliche Aufwärtsbewegung, die in der Spitze auf ein neues Verlaufshoch bei 223,50 EUR führte. Doch seither schwinden die Kräfte und der Bruch der Kreuzunterstützung bei 215,65 EUR und der erste Abverkauf an den Support bei 208,35 EUR zeigten auf, dass die Aktie mittlerweile auch im großen Bild korrekturanfällig ist.

Starke Verkaufswelle bahnt sich an

Vergangene Woche scheiterte entsprechend auch ein Erholungsversuch frühzeitig und die Aktie setzt mit dem heutigen Tag ein weiteres Mal an die zentrale Unterstützung bei 208,35 EUR zurück. Wird die Haltemarke unterschritten, wäre ein Shortsignal aktiviert, dem Verluste bis 200,00 EUR und darunter bis an die solide Unterstützungszone von 192,82 bis 194,60 EUR folgen dürften. An dieser Stelle wäre mit einer deutlichen, mehrtägigen Erholung zu rechnen. Unter Umständen kann sich dort auch der Aufwärtstrend im zweiten Halbjahr fortsetzen. Andernfalls käme es bei einem Bruch der 192,82 EUR-Marke bereits zu einem Angriff auf die langfristige, bis 2011 zurückreichende Aufwärtstrendlinie.

Eine vorläufige Verteidigung der 208,35 EUR-Marke in den nächsten Tagen ist zwar aktuell wenig wahrscheinlich, würde aber zumindest den Grundstein für eine weitere Erholung bis 214,30 EUR und darüber ggf. bis 215,65 EUR legen. Allerdings ist der kurzfristige Abverkauf unterhalb dieser Marke weiter intakt und erst darüber mit einer Reaktivierung des Aufwärtstrends zu rechnen.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie der Allianz dürfte in den nächsten Stunden und Tagen unter die 208,35 EUR-Marke einbrechen und zunächst bis 200,00 EUR fallen. Das übergeordnete charttechnische Ziel der laufenden Korrektur liegt bei 192,82 - 194,60 EUR.

Allianz Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)