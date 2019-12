Allianz Long: 63 Prozent Chance!

Die Allianz gehört zu den größten Versicherungen der Welt und erwirtschaftete 2018 einen Jahresumsatz von 130 Milliarden Euro. Trotz der Größe schafft es das Unternehmen jedes Jahr seit 2015 den Gewinn um durchschnittlich 7 % zu steigern (auf 7,7 Milliarden Euro im Jahre 2018). Im selben Zeitraum wurde eine jährliche Dividendenrendite von 4,6 % ausgewiesen. Dass das zu Zeiten einer verstärkten Digitalisierung und aufkeimenden FinTechs so bleibt, will der seit 2015 wirkende CEO Oliver Bäte gewährleisten. Seit seinem Antritt versucht er den Konzern kundenzentrierter, digitaler, schlanker und damit noch profitabler machen. Diese Schritte plus Zukäufe in Südamerika sollten die Allianz weiter auf Wachstumskurs halten.

Zum Chart

Der Langfristchart seit der Finanzkrise ist aufwärts gerichteten. Eine Ausnahme gibt es jedoch zu berücksichtigen: Im letzten Quartal 2011 halbierte sich der Kurs als Folge der Eurokrise. Komplett vom Tisch ist sie nicht, wenn man sich nur die wirtschaftliche Stagnation von Italien in Erinnerung ruft. Die Marktschwäche im Jahre 2018 hat die Allianz kaum getroffen. Am Aufschwung seit dem Jahreswechsel 2018/19 hat der Wert jedoch voll partizipiert und bildet ein schönes Aufwärtsmomentum aus. Dieses Momentum wird durch das Overnight-Gap rund um die Hauptversammlung am 8. Mai 2019 unterbrochen und geht danach in eine schwach steigende Sequenz mit größerer Volatilität über. In dieser Sequenz wird auch das all time high am 7. November markiert. Im Dezember dreht der Kurs an der Unterstützung bei 213,01 Euro und kann bis zum Widerstand bei 223,11 Euro steigen. Aktuell lauert das Papier knapp oberhalb der Unterstützung bei 217,11 Euro und könnte einen neuen Anlauf in Richtung all time high und dem neuen Ziel bei 234,00 Euro starten.

Allianz (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 223,11 // 234,00 Euro Unterstützungen: 217,11 // 213,01 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JP8F34) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Allianz-Aktie erwarten, überproportional mit einem Hebel von 9,20 profitieren und das Ziel bei 234,00 Euro ins Auge fassen (3,91 Euro beim Turbo-Zertifikat). Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 11,30 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 212,98 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,80 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 2,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JP8F34 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,39 - 2,40 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 195,32 Euro Basiswert: Allianz KO-Schwelle: 195,32 Euro akt. Kurs Basiswert: 220,10 Euro Laufzeit: Open End Turbo Long Kursziel: 3,91 Euro Hebel: 9,2 Kurschance: + 63 Prozent Quelle: JP Morgan

