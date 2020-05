ALLIANZ - Nach Zahlen im Minus

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 156,320 € (XETRA)

Allianz erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von 42,6 Mrd. EUR (VJ: 40,3 Mrd. EUR), ein operatives Ergebnis von 2,304 Mrd. EUR (VJ: 2,962 Mrd. EUR), einen Nettogewinn (nach Minderheiten) von 1,40 Mrd. EUR (VJ: 1,969 Mrd. EUR) und eine Combined Ratio von 97,8 % (VJ: 93,7 %). Weiterhin keine Gewinnprognose für 2020.

Quelle: Guidants News

Die Allianz-Aktie notierte noch am 17. Februar 2020 auf einem neuen Mehrjahreshoch bei 232,55 EUR. Danach kam es zum „Coronacrash“. Die Aktie fiel im Rahmen dieser Bewegung auf ein Tief bei 117,10 EUR zurück und damit fast auf die wichtige Unterstützung bei 116,60 EUR. Sie näherte sich auch dem Aufwärtstrend seit November 2008 stark an.

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PRO testen!

Zuletzt erholte sich der Wert wieder deutlich. Nach einem ersten starken Erholungsschub nahm aber ab Anfang April die Dynamik bereits deutlich ab. Am 30. April scheiterte die Aktie am log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab 17. Februar bei 178,93 EUR. Am 07. Mai fiel der Wert unter einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Nach einem kleinen Pullback in den letzten beiden Handelstagen eröffnet die Aktie heute auf einem neuen Tief in der kurzfristigen Abwärtsbewegung seit 30. April und dringt dabei in den noch offenen Teil Aufwärtsgap vom 04. Mai 2020 zwischen 151,12 EUR zwischen 153,50 EUR ein.

Geht die Abwärtsbewegung weiter?

Das Chartbild der Allianz-Aktie macht auf kurzfristige Sicht keinen guten Eindruck. Sollte sie per Tagesschlusskurs unter 151,12 EUR abfallen, könnte es zu einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 137,24 EUR kommen, also auf da log. 61,8 % Retracement der Erholung ab Mitte März. Damit sich das kurzfristige Bild wieder aufhellt, müsste der Wert über 162,58 EUR ansteigen und damit in den gebrochenen kurzfristigen Aufwärtstrend zurückkehren. Gelingt dies, wäre ein Anstieg bis ca. 178,93 EUR möglich.

Zusätzlich lesenswert:

DEUTSCHE POST - Umsatz über, Gewinn unter Erwartungen

NVIDIA - Neues Allzeithoch und jetzt?

Allianz-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)