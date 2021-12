ALLIANZ - Neue Dividendenpolitik und Langfristprognose

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 200,650 € (XETRA)

Bei der Allianz geht es heute rund. Der jährliche Kapitalmarkttag steht auf dem Programm. Bereits im Vorfeld wartet der Versicherungskonzern mit einigen interessanten News auf.

Die Verantwortlichen wollen den Anteilseignern auch weiterhin eine attraktive Ausschüttung bieten. Die Dividende soll wie bisher 50 % des auf die Anteilseigner entfallenden Jahresüberschusses betragen, allerdings bereinigt um außergewöhnliche und volatile Elemente. Zudem strebt die Allianz an, die Ausschüttung jährlich um zumindest 5 % gegenüber dem Vorjahreswert zu steigern. Das gilt bereits für die Dividende für das Geschäftsjahr 2021, die 2022 gezahlt wird. Auf Basis der Ausschüttung in diesem Jahr von 9,60 EUR ergibt sich damit eine potenzielle Dividende im kommenden Jahr von mindestens 10,08 EUR je Aktie. Das entspricht auf dem aktuellen Kursniveau einer Dividendenrendite von 5 %. Analysten erwarten aktuell aber mit 10,58 EUR im Schnitt deutlich mehr.

Auch gab die Allianz einen Langfristausblick für die kommenden Jahre. Der Gewinn je Aktie soll von 2022 bis zum Jahr 2024 jährlich zwischen 5 und 7 % wachsen, was in etwa der Markterwartung entspricht. Damit käme die Allianz aller Voraussicht nach auf ein Ergebnis je Aktie von 25 EUR im Jahr 2024. Der Umsatz soll im selben Zeitraum auf mehr als 160 Mrd. EUR steigen.

Aus charttechnischer Sicht hängt der DAX-Titel seit geraumer Zeit fest. Der Test des EMA200 Woche verlief auch zuletzt erfolgreich. Darunter lässt sich eine Unterstützungszone zwischen 187,10 und 182,52 EUR nennen. Wird diese aufgegeben, drohen in einem ersten Schritt Abgaben in Richtung 170,10 EUR. Auf der Oberseite muss der Wert den Widerstand bei 207,80 EUR hinter sich lassen. Erst dann wäre der Weg in Richtung des Jahreshochs bei 223,50 EUR frei.

Fazit: Wie die Aktie des Rückversicherer Munich Re ist auch die Allianz ein Standardinvestment für all diejenigen, die regelmäßig hohe Dividenden einstreichen wollen und weniger ein interessantes Vehikel für Trader. Der Kurs stagniert unterm Strich seit Jahren. Neue Handelssignale sind derzeit nicht in Sicht.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 140,50 145,69 152,05 Ergebnis je Aktie in EUR 16,32 21,40 22,13 KGV 12 9 9 Dividende je Aktie in EUR 9,60 10,58 11,10 Dividendenrendite 4,78 % 5,26 % 5,52 % *e = erwartet

Allianz-Aktie (Wochenchart)

