Allianz - Neue Kaufwelle ist gestartet

Neue Kaufwelle ist gestartet Die jüngste Kursentwicklung in der Allianz-Aktie dürfte Anlegern Freude bereiten. Es scheint, als sei die Konsolidierung/Korrektur vom November endlich beendet. Nach der Finanzkrise startete auch in der Allianz-Aktie ein langfristiger Bullenmarkt. Zwischenzeitlich gab es in diesem immer wieder aber auch größere Konsolidierungen und Korrekturen. Die letzte fand von Mitte April bis in den Oktober hinein statt, als die Kurse zwischen ca. 219 EUR und 195 EUR seitwärts pendelten.Innerhalb dieser Strukturen gelang es den Käufern Anfang November ein neues Hoch bei 225,90 EUR zu erreichen. Der damit verbundene Rallyversuch scheiterte jedoch vorerst und die Aktie ging im November in eine kurzfristige Korrektur zurück bis auf 212,20 EUR über. Von diesem Tief aus zogen die Kurse in den letzten Tagen wieder an und mit dem Ausbruch aus der Flagge nach oben scheint nun die nächste Kaufwelle angelaufen zu sein. Weiterlesen