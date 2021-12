Allianz nimmt höheres Gewinnwachstum ins Visier

München (Reuters) - Die Allianz nimmt für die nächsten drei Jahre ein höheres Gewinnwachstum ins Visier.

Der Gewinn je Aktie solle in dem Zeitraum um jährlich fünf bis sieben Prozent zulegen, teilte der Versicherer am Freitag zu seinem Kapitalmarkttag mit. Die Eigenkapitalrendite solle in dem Zeitraum bei mindestens 13 Prozent liegen. Die Grundlage für die Ziele seien ein gesundes Wachstum in allen Geschäftsbereichen und ein ermutigender Fortschritt bei der Transformation.

(Reporterin: Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)