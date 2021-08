ALLIANZ - Quartalszahlen sorgen für gute Stimmung

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 197,620 € (XETRA)

Über das Fehlen von Schlagzeilen können sich Anleger in der Allianz-Aktie derzeit nicht beklagen. Heute sorgen die Quartalszahlen und die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms für gute Stimmung. Im frühen Freitagshandel kann die Aktie über 2,5 % zulegen und reagiert damit deutlich auf die Verluste vom Montag. Dort sorgte die Nachricht, dass das US-Justizministerium gegen Allianz ermittelt, für einen massiven Kurssturz. Die damit verbundenen Kursverluste konnte man aber trotz der heutigen Gewinne noch nicht kompensieren.

Aktienrückkauf und Quartalszahlen

Die heutigen Kursgewinne sind natürlich Balsam für die Seele von Investoren in der Allianz-Aktie, zumal diese auf fundamental guten Nachrichten basieren. So will das Unternehmen bis zum Dezember Aktien im Wert von bis zu 750 Mio. EUR zurückkaufen. Auf aktuellem Kursniveau entspricht dies in etwa dem dreifachen Tagesumsatz auf Xetra und könnte gezielt gesteuert, für eine Stabilisierung im Rahmen möglicher Abwärtsbewegungen sorgen.

Für weiteres Vertrauen sorgen aber auch die heute vorgelegten Quartalszahlen. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal von 30,9 Mrd. EUR auf 34,3 Mrd. EUR. Lag das operative Ergebnis im Vorjahr bei 2,565 Mrd. EUR, verdiente der Versicherungskonzern dieses Jahr operativ 3,319 Mrd. EUR. Das Nettoergebnis stieg von 2,055 Mrd. EUR auf 2,225 Mrd. EUR an. In weiten Teilen konnte man damit die Erwartungen der Analysten übertreffen und auch beim Ausblick auf den Rest des Jahres gibt sich Allianz positiv. Man erwartet das Ergebnis in der oberen Hälfte der Spanne von 11-13 Mrd. EUR.

Aktie ein Kauf?

Bei solchen News sind die aktuellen Kursgewinne der Aktie nachvollziehbar. Ungünstiger Weise verschwinden damit jedoch nicht die Probleme, wozu beispielsweise auch die Schadenserstattungen aus der jüngsten Hochwasserkatastrophe zählen. Diese belaufen sich laut Angaben von Allianz auf ca. 900 Mio. EUR.

Auch technisch gesehen sorgen die heutigen Kursgewinne leider nicht für einen bullischen Turnaround. Der Trend ist seit dem letzten Hoch bei 223,50 EUR weiterhin abwärts gerichtet. Man hat mit dem aktuellen Tief knapp unterhalb von 190 EUR zwar eine potentielle Unterstützungszone erreicht, ein vollständiger Boden ist hier jedoch noch nicht zu erkennen.

Zusammenfassend dürfte die Allianz-Aktie noch nicht über dem Berg sein und es wäre durchaus möglich, den Preisbereich bei 190-185 EUR noch einmal zu testen. Im positiven Fall gelingt dort die Bodenbildung. Reicht das Kaufinteresse dort nicht aus, wird es brenzlig, denn die nächsten Unterstützungen lassen sich erst wieder bei 172 EUR und tiefer finden.

Allianz SE Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)