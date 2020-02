ALLIANZ - Rally zunächst gestoppt

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 228,000 € (XETRA)

Die Allianz hat im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 142,4 Mrd. EUR (Prognose: 136,6 Mrd. EUR, VJ: 132,3 Mrd. EUR) und ein operatives Ergebnis von 11,9 Mrd. EUR (Prognose: 11,702 Mrd. EUR, VJ: 11,512 Mrd. EUR) erzielt. Das Nettoergebnis liegt nach Minderheiten bei 7,914 Mrd. EUR (Prognose: 7,863 Mrd. EUR, VJ: 7,462 Mrd. EUR).

Das Unternehmen peilt für 2020 ein operatives Ergebnis von rund €12 Mrd (+/- €500 Mio) an. Die Analysten hatten bisher €12,4 Mrd erwartet.

Die Allianz will für 2019 eine Dividende von 9,60 EUR je Aktie ausschütten. Die Analysten hatten mit 9,48 EUR gerechnet, nach 9,00 EUR im Vorjahr.

Quelle: Guidants News

Vorbörslich reagiert die Aktie mit einem minimalen Anstieg auf diese Zahlen. Gegen 8.17 Uhr wird sie auf L&S mit einem Plus von 0,11 % gegenüber dem Xetraschlusskurs von gestern gehandelt.

Die Allianz-Aktie befindet sich seit dem März 2003 nach einem Tief bei 40,27 EUR in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung erreichte sie am 17. Februar 2020 ein Hoch bei 232,55 EUR. Damit näherte sie sich bis auf wenige Cents einer potenziellen oberen Begrenzung dieser langfristigen Aufwärtsbewegung an. Diese verläuft heute bei 233,16 EUR. Gestern entfernte sich der Wert mit einer langen schwarzen Kerze von dieser steigenden Widerstandslinie.

Oben angekommen?

Solange die Allianz-Aktie unter dieser oberen Pullbacklinie notiert, ist sie kurzfristig gefährdet. Es könnte zu einer etwas umfangreicheren Konsolidierung kommen. Bei 225,90 EUR liegt mit dem Hoch vom 07. November 2019 eine wichtige Unterstützung. Sollte diese fallen, dann würden Abgaben in Richtung 219,00 EUR und 214,00 EUR drohen. Damit würde die Aktie auf ihren Aufwärtstrend seit Dezember 2018 zurücksetzen. Ein Ausbruch über 233,16 EUR würde allerdings die Rally weiter befeuern. In diesem Fall wären Gewinne in Richtung 247,49 EUR und 297,80 EUR möglich.

Allianz

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)